Installer Apache Druid med ett klikk.
Sanntids analysedatabase designet for raske slice-and-dice spørringer på strømmende og historiske hendelsesdata i stor skala.
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Hva du kan bygge med Apache Druid
Apache Druid er en høyytelses, sanntids analysedatabase spesialbygd for OLAP-spørringer på under ett sekund på hendelsesdrevne data. Opprinnelig utviklet hos Metamarkets og nå et Apache toppnivåprosjekt, driver Druid brukerrettet analyse, nettverkstelemetri, applikasjonsytelsesovervåking og klikkstrøm-dashbord hos selskaper som Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft og Walmart.
Selv-hosting av Druid på din VPS gir deg en kolonneorientert spørringsmotor optimalisert for strømming av inntak fra Kafka og Kinesis, tidsseriefiltrering og aggregeringer med høy samtidighet — uten skykostnader per spørring eller leverandørlåsning. Den innebygde webkonsollen håndterer SQL-utforskning, inntaksspesifikasjoner, datakildeadministrasjon og klyngestatus fra en enkelt nettleserfane.
Viktige funksjoner i Apache Druid
Innebygd nettkonsoll
Nettleserbasert brukergrensesnitt for SQL-spørringer, inndataspesifikasjoner, datakildeadministrasjon og overvåking av klyngehelse uten en separat klient.
Sanntidsinntak
Strøm hendelser fra Kafka, Kinesis eller HTTP inn i spørrbare datakilder i løpet av sekunder, med garantier for nøyaktig én levering.
Kolonnebasert tidsserielager
Kolonneorientert lagring med bitmapindekser og tidsbasert partisjonering leverer filtre og aggregeringer på under ett sekund på milliarder av rader.
Lambda-arkitektur
Enhetlig spørringslag over strømmende og batch-datakilder lar dashbord slå sammen sanntidshendelser med historisk kontekst transparent.
SQL og native spørringer
Standard ANSI SQL pluss et JSON-basert, native spørrings-API gir analytikere og applikasjoner fleksibel tilgang til de samme datakildene.
Hvorfor kjøre Apache Druid på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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