Apache Druid er en høyytelses, sanntids analysedatabase spesialbygd for OLAP-spørringer på under ett sekund på hendelsesdrevne data. Opprinnelig utviklet hos Metamarkets og nå et Apache toppnivåprosjekt, driver Druid brukerrettet analyse, nettverkstelemetri, applikasjonsytelsesovervåking og klikkstrøm-dashbord hos selskaper som Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft og Walmart.

Selv-hosting av Druid på din VPS gir deg en kolonneorientert spørringsmotor optimalisert for strømming av inntak fra Kafka og Kinesis, tidsseriefiltrering og aggregeringer med høy samtidighet — uten skykostnader per spørring eller leverandørlåsning. Den innebygde webkonsollen håndterer SQL-utforskning, inntaksspesifikasjoner, datakildeadministrasjon og klyngestatus fra en enkelt nettleserfane.