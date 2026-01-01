Uptime Kuma er et selvhostet overvåkingsverktøy med et polert sanntidsdashbord for sporing av tilgjengeligheten til nettsteder, API-er, TCP-porter, DNS-poster, Docker-beholdere og mer. Det sjekker mål med konfigurerbare intervaller og sender varsler i det øyeblikket noe går ned.

Selvhosting på en VPS gir deg en vedvarende monitor som kjører døgnet rundt uavhengig av din lokale maskin. Du kan opprette offentlige statussider for tjenestene dine, konfigurere varslingskanaler inkludert Telegram, Discord, Slack, e-post og webhooks, og spore historiske oppetidsprosenter over tid.