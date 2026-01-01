Installer Uptime Kuma med ett-klikks installasjon.
Flott selvhostet oppetidsovervåking for nettsteder, API-er og tjenester med statussider og flerkanalsvarsler.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Uptime Kuma
Uptime Kuma er et selvhostet overvåkingsverktøy med et polert sanntidsdashbord for sporing av tilgjengeligheten til nettsteder, API-er, TCP-porter, DNS-poster, Docker-beholdere og mer. Det sjekker mål med konfigurerbare intervaller og sender varsler i det øyeblikket noe går ned.
Selvhosting på en VPS gir deg en vedvarende monitor som kjører døgnet rundt uavhengig av din lokale maskin. Du kan opprette offentlige statussider for tjenestene dine, konfigurere varslingskanaler inkludert Telegram, Discord, Slack, e-post og webhooks, og spore historiske oppetidsprosenter over tid.
Viktige funksjoner i Uptime Kuma
Overvåking av flere typer
Overvåk HTTP/HTTPS-endepunkter, TCP/UDP-porter, DNS-oppslag, Docker-beholdere og databaser fra et enkelt dashbord.
Offentlige statussider
Opprett merkevaretilpassede offentlige statussider for å kommunisere tjenestestatus til kundene dine uten å avsløre interne overvåkingsdetaljer.
Utvidede varsler
Send nedetidsvarsler via Telegram, Discord, Slack, e-post, PagerDuty, webhooks og 90+ andre varslingskanaler.
Oppetidshistorikk
Spor historisk tilgjengelighet med diagrammer for oppetidsprosent og grafer for responstid for å identifisere pålitelighetstrender.
Sertifikatovervåking
Overvåk SSL-sertifikatets utløpsdatoer og få varsler før sertifikatene utløper for å forhindre uventede HTTPS-feil.
Hvorfor kjøre Uptime Kuma på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
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