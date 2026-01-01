Installer Apache HertzBeat med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekodebasert, agentløs plattform for sanntids observerbarhet for overvåking av servere, databaser og skytjenester.
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Hva du kan bygge med Apache HertzBeat
Apache HertzBeat er en fellesskapsdrevet, agentløs observerbarhetsplattform som overvåker servere, databaser, mellomvare, skytjenester og tilpassede HTTP- og JMX-endepunkter via konfigurerbare protokollmaler. I stedet for å installere samlere på hvert mål, spør den endepunkter over SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP og dusinvis av andre protokoller, og gjengir deretter dashbord, varsler og statussider fra ett enhetlig grensesnitt.
Å drifte HertzBeat selv på din VPS holder overvåkingsdata, varslingsregler og mållegitimasjon innenfor infrastruktur du kontrollerer, uten pris per metrikk eller leverandørlåsing. Den medfølgende PostgreSQL- og VictoriaMetrics-stacken lagrer konfigurasjon og tidsserie-metrikker lokalt, noe som gjør distribusjonen fullt selvstendig fra dag én.
Viktige funksjoner i Apache HertzBeat
Agentfri overvåking
Spør servere, databaser og API-er over SSH, SNMP, JDBC, JMX og HTTP uten å installere samlere på hver måldatamaskin.
Terskelvarsling
Definer varslingsregler med uttrykksbaserte terskler og send varsler til e-post, Slack, Discord, Telegram, webhooks og SMS-leverandører.
Offentlige statussider
Publiser kundevendte statussider som rapporterer oppetid og hendelser for utvalgte overvåkede tjenester uten å eksponere interne dashbord.
Egendefinerte protokoller
Legg til nye overvåkingstyper ved å skrive YAML-applikasjonsmaler, slik at nisjesystemer kan observeres uten å vente på leverandørintegrasjoner.
Integrert tidsserielager
Leveres med VictoriaMetrics for effektiv langtidslagring av metrikker og PostgreSQL for konfigurasjon, som fjerner behovet for å koble til eksterne databaser.
Hvorfor kjøre Apache HertzBeat på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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