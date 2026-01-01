Apache HertzBeat er en fellesskapsdrevet, agentløs observerbarhetsplattform som overvåker servere, databaser, mellomvare, skytjenester og tilpassede HTTP- og JMX-endepunkter via konfigurerbare protokollmaler. I stedet for å installere samlere på hvert mål, spør den endepunkter over SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP og dusinvis av andre protokoller, og gjengir deretter dashbord, varsler og statussider fra ett enhetlig grensesnitt.

Å drifte HertzBeat selv på din VPS holder overvåkingsdata, varslingsregler og mållegitimasjon innenfor infrastruktur du kontrollerer, uten pris per metrikk eller leverandørlåsing. Den medfølgende PostgreSQL- og VictoriaMetrics-stacken lagrer konfigurasjon og tidsserie-metrikker lokalt, noe som gjør distribusjonen fullt selvstendig fra dag én.