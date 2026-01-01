Alerta er en plattform for varslingshåndtering og konsolidering med åpen kildekode som samler varsler fra Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch og dusinvis av andre overvåkingsverktøy i én enkelt nettbasert konsoll i sanntid. Ved å deduplisere og korrelere innkommende varsler eliminerer Alerta varslingsstormer og gir vaktteamene et klart bilde av hva som faktisk utløses og hva som betyr mest.

Selvhosting av Alerta på en VPS gir driftsteamet ditt full kontroll over varslingsinfrastruktur, oppbevaringspolicyer og autentisering – uten å sende overvåkingsdata til en tredjepartstjeneste. Innebygd støtte for flere leietakere betyr at én Alerta-instans kan betjene flere team eller klientmiljøer samtidig.