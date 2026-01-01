Installer Alerta med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for varslingshåndtering som samler overvåkingsvarsler fra alle kilder i et enkelt sanntidsdashbord.
Velg en VPS-plan for Alerta
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Alerta
Alerta er en plattform for varslingshåndtering og konsolidering med åpen kildekode som samler varsler fra Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch og dusinvis av andre overvåkingsverktøy i én enkelt nettbasert konsoll i sanntid. Ved å deduplisere og korrelere innkommende varsler eliminerer Alerta varslingsstormer og gir vaktteamene et klart bilde av hva som faktisk utløses og hva som betyr mest.
Selvhosting av Alerta på en VPS gir driftsteamet ditt full kontroll over varslingsinfrastruktur, oppbevaringspolicyer og autentisering – uten å sende overvåkingsdata til en tredjepartstjeneste. Innebygd støtte for flere leietakere betyr at én Alerta-instans kan betjene flere team eller klientmiljøer samtidig.
Viktige funksjoner i Alerta
Flerkildeinntak
Motta varsler fra Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch og mer via et enkelt REST API uten å rekonfigurere overvåkingsstakken din.
Deduplisering av varsler
Automatisk dedupliser og korreler gjentatte varsler slik at vaktgående ingeniører ser ett handlingsbart element i stedet for hundrevis av identiske varsler.
Vedlikeholdsvinduer
Definer nedetidsperioder etter tjeneste, miljø eller tagg for å undertrykke forventede varsler under planlagt vedlikehold uten å deaktivere monitorer.
Flerleie
Betjen flere team eller klientmiljøer fra en enkelt Alerta-instans ved å bruke kundevisninger og begrensede API-nøkler.
Fleksibel autentisering
Autentiser med Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 eller Azure AD — ingen tredjeparts identitetsleverandør er nødvendig.
Hvorfor kjøre Alerta på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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