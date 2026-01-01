Focalboard er en åpen kildekode-prosjektstyringsplattform utviklet av Mattermost som et selvhostet alternativ til Trello, Notion og Asana. Den kombinerer intuitive Kanban-tavler med flere visningsmoduser – tabell, galleri og kalender – slik at du kan visualisere de samme prosjektdataene i det formatet som passer best for arbeidsflyten din. Kort støtter egendefinerte egenskaper, etiketter, forfallsdatoer og vedlegg, og tilpasser seg enhver prosjekttype fra programvaresprinter til innholdskalendere.

Selvhosting av Focalboard på din VPS betyr ubegrensede tavler, kort og teammedlemmer til en forutsigbar kostnad — ingen pris per bruker, ingen begrensninger på antall tavler, og ingen risiko for at prosjektdataene dine blir monetisert. Den lette SQLite-backend krever ingen ekstern database, noe som holder distribusjon og vedlikehold enkelt.