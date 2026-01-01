Installer Focalboard med ett klikk.
Prosjektstyringsverktøy med åpen kildekode med Kanban-, tabell-, galleri- og kalendervisninger for team og enkeltpersoner.
Velg en VPS-plan for Focalboard
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Focalboard
Focalboard er en åpen kildekode-prosjektstyringsplattform utviklet av Mattermost som et selvhostet alternativ til Trello, Notion og Asana. Den kombinerer intuitive Kanban-tavler med flere visningsmoduser – tabell, galleri og kalender – slik at du kan visualisere de samme prosjektdataene i det formatet som passer best for arbeidsflyten din. Kort støtter egendefinerte egenskaper, etiketter, forfallsdatoer og vedlegg, og tilpasser seg enhver prosjekttype fra programvaresprinter til innholdskalendere.
Selvhosting av Focalboard på din VPS betyr ubegrensede tavler, kort og teammedlemmer til en forutsigbar kostnad — ingen pris per bruker, ingen begrensninger på antall tavler, og ingen risiko for at prosjektdataene dine blir monetisert. Den lette SQLite-backend krever ingen ekstern database, noe som holder distribusjon og vedlikehold enkelt.
Viktige funksjoner i Focalboard
Flere visningsmoduser
Bytt mellom Kanban-, tabell-, galleri- og kalendervisninger av de samme dataene for å matche hvordan du tenker om prosjektet ditt.
Egendefinerte egenskaper
Legg til egendefinerte felt, etiketter, datoer og tildelte personer på kort for å tilpasse hvert tavle til dine spesifikke arbeidsflytkrav.
Sanntidssamarbeid
Flere teammedlemmer kan redigere tavler samtidig, med kommentarer og @omtaler som holder kommunikasjonen i kontekst.
Importer fra populære verktøy
Migrer eksisterende prosjekter fra Trello, Asana og Notion ved å bruke innebygd importfunksjonalitet for å unngå å starte fra bunnen av.
Tavlemaler
Ferdigbygde maler for vanlige prosjekttyper lar deg sette opp et nytt tavle på sekunder med den rette strukturen allerede på plass.
Hvorfor kjøre Focalboard på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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