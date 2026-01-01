OpenSearch er en fellesskapsdrevet, åpen kildekode søke- og analysepakke forgrenet fra Elasticsearch 7.10.2 for å opprettholde et genuint åpent alternativ under Apache 2.0-lisensen. Den tilbyr fulltekstsøk, analyse av logg- og hendelsesdata, overvåking av applikasjonsytelse og sikkerhetsanalyse gjennom en distribuert, skalerbar arkitektur — alt uten proprietære lisensbegrensninger.

Denne malen distribuerer både OpenSearch og OpenSearch Dashboards med autentisering aktivert, noe som gir deg en komplett søkeplattform fra første dag. Selvhosting betyr at alle indekserte data og søkeforespørsler forblir på din egen infrastruktur, noe som er avgjørende for organisasjoner med krav til datalagring i eget land eller som håndterer sensitiv informasjon. Merk: krever minst 4 GB RAM og tillater 2-5 minutter for første oppstart.