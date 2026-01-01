Installer OpenSearch med ett klikk.
Apache 2.0-lisensiert søke- og analysemotor med OpenSearch Dashboards for datavisualisering og logganalyse.
Velg en VPS-plan for OpenSearch
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpenSearch
OpenSearch er en fellesskapsdrevet, åpen kildekode søke- og analysepakke forgrenet fra Elasticsearch 7.10.2 for å opprettholde et genuint åpent alternativ under Apache 2.0-lisensen. Den tilbyr fulltekstsøk, analyse av logg- og hendelsesdata, overvåking av applikasjonsytelse og sikkerhetsanalyse gjennom en distribuert, skalerbar arkitektur — alt uten proprietære lisensbegrensninger.
Denne malen distribuerer både OpenSearch og OpenSearch Dashboards med autentisering aktivert, noe som gir deg en komplett søkeplattform fra første dag. Selvhosting betyr at alle indekserte data og søkeforespørsler forblir på din egen infrastruktur, noe som er avgjørende for organisasjoner med krav til datalagring i eget land eller som håndterer sensitiv informasjon. Merk: krever minst 4 GB RAM og tillater 2-5 minutter for første oppstart.
Viktige funksjoner i OpenSearch
Fulltekstsøk
Avansert spørrings-DSL med relevansvurdering, fasettert navigasjon og sanntidsindeksering for raske, nøyaktige søkeresultater.
OpenSearch Dashboards
Inkludert visualiseringslag lar deg bygge interaktive dashbord, kjøre spørringer og utforske data uten ekstra verktøy.
Logganalyse
Samle inn og analyser applikasjons- og infrastrukturlogger i sanntid for å oppdage avvik og feilsøke hendelser raskere.
Apache 2.0-lisens
Ingen kommersielle restriksjoner eller overraskende lisensendringer — bruk, modifiser og distribuer OpenSearch fritt.
Avviksdeteksjon
Innebygd ML-drevet avviksdeteksjon og konfigurerbar varsling bidrar til å oppdage problemer før brukere rapporterer dem.
Hvorfor kjøre OpenSearch på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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