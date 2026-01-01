GPS-sporingsplattform med åpen kildekode som støtter over 200 protokoller for sanntids overvåking av flåte og ressurser.
Velg en VPS-plan for Traccar
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Traccar
Traccar er et omfattende åpen kildekode GPS-sporingssystem som støtter over 200 kommunikasjonsprotokoller og fungerer med praktisk talt alle GPS-enheter på markedet. Organisasjoner i alle størrelser bruker Traccar til å overvåke kjøretøy, eiendeler og personell i sanntid gjennom et intuitivt webgrensesnitt med interaktive kart, geofence-soner, hastighetsvarsler og detaljerte turrapporter.
Å drifte Traccar selv på din egen VPS eliminerer tilbakevendende lisensavgifter per enhet som belastes av kommersielle plattformer, og holder sensitive posisjonsdata helt under din kontroll. Denne malen distribuerer Traccar med en PostgreSQL-database for pålitelig, langsiktig lagring av sporingshistorikk, ruter og analyser.
Viktige funksjoner i Traccar
200+ enhetsprotokoller
Koble til praktisk talt hvilken som helst GPS-sporer, OBD-dongle eller smarttelefonapp med innebygd støtte for over 200 kommunikasjonsprotokoller.
Sanntids kartsporing
Overvåk enhetsposisjoner direkte på interaktive OpenStreetMap eller Google Maps med automatiske oppdateringer og rutevisualisering.
Geofencing og varsler
Definer geofence-soner og motta umiddelbare varsler for inn- og utpassering, fartsovertredelser og bevegelseshendelser.
Flåterapporter
Generer omfattende rapporter for turer, stopp, distanse, drivstofforbruk og analyse av sjåførers atferd.
Flerbrukertilgang
Opprett brukerkontoer med tillatelsesbasert enhetsdeling for team, avdelinger eller kunder.
REST API-integrasjon
Integrer sporingsdata med eksterne systemer og dashbord via et godt dokumentert REST API.
Hvorfor kjøre Traccar på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.