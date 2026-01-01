Traccar er et omfattende åpen kildekode GPS-sporingssystem som støtter over 200 kommunikasjonsprotokoller og fungerer med praktisk talt alle GPS-enheter på markedet. Organisasjoner i alle størrelser bruker Traccar til å overvåke kjøretøy, eiendeler og personell i sanntid gjennom et intuitivt webgrensesnitt med interaktive kart, geofence-soner, hastighetsvarsler og detaljerte turrapporter.

Å drifte Traccar selv på din egen VPS eliminerer tilbakevendende lisensavgifter per enhet som belastes av kommersielle plattformer, og holder sensitive posisjonsdata helt under din kontroll. Denne malen distribuerer Traccar med en PostgreSQL-database for pålitelig, langsiktig lagring av sporingshistorikk, ruter og analyser.