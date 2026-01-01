FusionAuth er en plattform for kundeidentitet og tilgangsstyring bygget spesifikt for utviklere — et selvhostet alternativ til Auth0, Okta og Cognito som tilbyr OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, sosiale innlogginger, multifaktorautentisering, passordfri innlogging og et omfattende REST API. Opprinnelig bygget av Inversoft for forbrukerapper med høy trafikk, skalerer den fra en enkelt leietaker til millioner av brukere på samme distribusjon.

Selvhosting av FusionAuth på din VPS holder hver brukerkonto, passord-hash, OAuth-token og revisjonslogg innenfor din egen infrastruktur i stedet for å være avhengig av en tredjeparts identitetsleverandør som kan endre priser eller vilkår. Community Edition er helt gratis og inkluderer kjernefunksjonene for autentisering og autorisering som brukes i de fleste produksjonsdistribusjoner.