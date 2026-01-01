Installer FusionAuth med ett klikk.
Selvhostet plattform for kundeidentitet og tilgangsstyring med OAuth, SAML, sosial pålogging, MFA og et utviklerfokusert API.
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Hva du kan bygge med FusionAuth
FusionAuth er en plattform for kundeidentitet og tilgangsstyring bygget spesifikt for utviklere — et selvhostet alternativ til Auth0, Okta og Cognito som tilbyr OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, sosiale innlogginger, multifaktorautentisering, passordfri innlogging og et omfattende REST API. Opprinnelig bygget av Inversoft for forbrukerapper med høy trafikk, skalerer den fra en enkelt leietaker til millioner av brukere på samme distribusjon.
Selvhosting av FusionAuth på din VPS holder hver brukerkonto, passord-hash, OAuth-token og revisjonslogg innenfor din egen infrastruktur i stedet for å være avhengig av en tredjeparts identitetsleverandør som kan endre priser eller vilkår. Community Edition er helt gratis og inkluderer kjernefunksjonene for autentisering og autorisering som brukes i de fleste produksjonsdistribusjoner.
Viktige funksjoner i FusionAuth
OAuth, OIDC og SAML
Full OAuth 2.0, OpenID Connect og SAML 2.0-server med tildelingsflyter for autorisasjonskode, PKCE, enhet og klientlegitimasjon rett ut av esken.
Sosial og bedriftspålogging
Innebygd sosial pålogging for Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn og Twitter, pluss generisk OIDC- og SAML-føderasjon for bedriftskunder.
Flerfaktorautentisering
TOTP-autentiseringsapper, SMS, e-post og FIDO2 WebAuthn passnøkler med adaptive retningslinjer som justeres basert på risikosignaler.
Multi-tenant i utformingen
Isoler brukere, applikasjoner og konfigurasjoner i separate leieforhold for SaaS-flerleieforhold, separasjon av byråklienter eller B2B-partnerkontoer.
Temabaserte innloggingssider
Tilpass de hostede innloggings-, registrerings- og kontoadministrasjonssidene med merkevarefargene, logoene og teksten din via en Mustache-malredigerer.
REST API for alt
Alle operasjoner i administratorgrensesnittet er også tilgjengelig via et dokumentert REST API og dedikerte klientbiblioteker for Java, Node, Python, Go og mer.
Hvorfor kjøre FusionAuth på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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