OSRM (Open Source Routing Machine) er en rutingmotor med høy ytelse for korteste veier i veinett bygget fra OpenStreetMap-data. Den driver sving-for-sving-veibeskrivelser, isokroner, avstandsmatriser, kartmatching og reiseoptimalisering gjennom et rent HTTP API, og brukes i produksjon av openstreetmap.org og mange kommersielle kartprodukter.

Denne malen leveres med den offisielle ruting-backend-en sammen med den offisielle veibeskrivelses-frontend-en, slik at du får et fungerende kart-UI ut av esken. Selv-hosting av OSRM på din egen VPS fjerner kvoter per forespørsel og prisnivåer, holder lokasjonsspørringer private, og lar deg bytte inn hvilken som helst OpenStreetMap-region du trenger uten å dele telemetri med en tredjepart.