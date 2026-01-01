Installer OSRM med ett klikk.
Høyytelses OpenStreetMap-rutingmotor med et innebygd brukergrensesnitt for veibeskrivelser for navigasjon med bil, sykkel og til fots.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) er en rutingmotor med høy ytelse for korteste veier i veinett bygget fra OpenStreetMap-data. Den driver sving-for-sving-veibeskrivelser, isokroner, avstandsmatriser, kartmatching og reiseoptimalisering gjennom et rent HTTP API, og brukes i produksjon av openstreetmap.org og mange kommersielle kartprodukter.
Denne malen leveres med den offisielle ruting-backend-en sammen med den offisielle veibeskrivelses-frontend-en, slik at du får et fungerende kart-UI ut av esken. Selv-hosting av OSRM på din egen VPS fjerner kvoter per forespørsel og prisnivåer, holder lokasjonsspørringer private, og lar deg bytte inn hvilken som helst OpenStreetMap-region du trenger uten å dele telemetri med en tredjepart.
Viktige funksjoner i OSRM
Innebygd UI for veibeskrivelser
Den offisielle OSRM-frontend leveres forhåndskonfigurert mot din backend, og gir deg et interaktivt rutekart uten å skrive kode.
Sub-millisekundruting
Multi-Level Dijkstra-motoren returnerer kontinentale ruter på millisekunder, selv på beskjeden VPS-maskinvare.
Full ruting-API
Endepunkter for rute, tabell, match, tur, flis og nærmeste lar deg bygge veibeskrivelser, ETA-matriser, GPS-kartmatching og TSP-løsere på toppen.
Tilpassede OSM-regioner
Pek den medfølgende init-containeren mot et hvilket som helst Geofabrik-uttrekk for å tilby ruting for et land, kontinent eller et planetomfattende datasett etter eget valg.
Flere reiseprofiler
Bytt den inkluderte Lua-profilen mellom bil, sykkel og fot for å tilpasse rutingen til bruksområdet du distribuerer.
Ingen kvoter eller API-nøkler
Kjør ubegrensede spørringer mot din egen instans uten hastighetsbegrensninger, uventede faktureringer eller tredjeparts datadeling.
Hvorfor kjøre OSRM på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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