Installer PieFed med ett klikk.
Føderert lenkeaggregator og diskusjonsplattform i Reddit-stil med førsteklasses modereringsverktøy og ActivityPub-interoperabilitet.
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Hva du kan bygge med PieFed
PieFed er en føderert lenkeaggregator og diskusjonsplattform med åpen kildekode – et Lemmy- og Mbin-alternativ skrevet i Python med Flask. Den kobler seg til det bredere Fediverse via ActivityPub slik at brukere på Lemmy, Mbin, Mastodon og andre kompatible servere kan abonnere på fellesskap du er vert for, og dine medlemmer kan følge fellesskap hvor som helst.
PieFed skiller seg ut med et sterkt fokus på fellesskapshelse: innebygde tillitsnivåer, innholdsadvarsler, emnebasert strømkuratering og detaljerte moderatorverktøy er kjernen i plattformen, snarere enn påmonterte utvidelser. Selv-hosting på din VPS holder innholdseierskap, modereringspolicy og medlemsdata fullt under din kontroll, uten algoritmisk strømsmanipulasjon eller plattformlåsing.
Viktige funksjoner i PieFed
ActivityPub-føderasjon
Samhandler med Lemmy, Mbin, Mastodon og andre Fediverse-tjenester slik at fellesskapene dine når brukere på tvers av nettverket uten å låse dem til én plattform.
Førsteklasses moderering
Tillitsnivåer, rapportkøer, innholdsadvarsler og fellesskapsspesifikke regler gir moderatorer presis kontroll over diskusjonskvaliteten fra dag én.
Emnebaserte strømmer
Grupper relaterte fellesskap i emner og la brukere følge hele interesseområder i stedet for å abonnere på fellesskap ett etter ett.
Avstemning og trådede svar
Kjente Reddit-lignende trådede kommentarer med opp- og nedstemming og flere sorteringsrekkefølger for rangering av diskusjoner.
Innebygd API
Alpha API, kompatibel med Lemmy-klienter, lar brukere bla gjennom og poste fra tredjeparts mobil- og skrivebordsapper som allerede finnes i økosystemet.
Lett Python-stack
Flask, PostgreSQL, Redis og Celery kjører effektivt på beskjeden VPS-maskinvare, noe som gir rom for fellesskapsvekst uten infrastrukturkostnader.
Hvorfor kjøre PieFed på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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