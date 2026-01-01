PieFed er en føderert lenkeaggregator og diskusjonsplattform med åpen kildekode – et Lemmy- og Mbin-alternativ skrevet i Python med Flask. Den kobler seg til det bredere Fediverse via ActivityPub slik at brukere på Lemmy, Mbin, Mastodon og andre kompatible servere kan abonnere på fellesskap du er vert for, og dine medlemmer kan følge fellesskap hvor som helst.

PieFed skiller seg ut med et sterkt fokus på fellesskapshelse: innebygde tillitsnivåer, innholdsadvarsler, emnebasert strømkuratering og detaljerte moderatorverktøy er kjernen i plattformen, snarere enn påmonterte utvidelser. Selv-hosting på din VPS holder innholdseierskap, modereringspolicy og medlemsdata fullt under din kontroll, uten algoritmisk strømsmanipulasjon eller plattformlåsing.