Thumbor er en Python-basert smart bildebehandlingsserver som håndterer endring av størrelse, beskjæring og filtrering via URL-parametere — ingen endringer i applikasjonskoden er nødvendig for å integrere. Det som skiller Thumbor fra generiske bildestørrelsesverktøy, er den AI-drevne smarte beskjæringen: den oppdager automatisk ansikter og viktige funksjoner i et bilde før beskjæring, noe som sikrer at motivet aldri blir kuttet av ved et uhell.

Thumbor brukes i produksjon av Wikipedia, Globo.com, Forbes og Vox Media for å levere milliarder av bilder, og er kamptestet i stor skala. Den krever ingen eksterne avhengigheter for grunnleggende drift. Selvhosting erstatter SaaS-avgifter per transformasjon med en fast VPS-kostnad og holder mediepipelinen din fullstendig innenfor din egen infrastruktur.