Installer Thumbor med ett-klikks installasjon.
Smart bildeserver med åpen kildekode som beskjærer, endrer størrelse på og filtrerer bilder ved behov via enkle URL-baserte forespørsler.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Thumbor
Thumbor er en Python-basert smart bildebehandlingsserver som håndterer endring av størrelse, beskjæring og filtrering via URL-parametere — ingen endringer i applikasjonskoden er nødvendig for å integrere. Det som skiller Thumbor fra generiske bildestørrelsesverktøy, er den AI-drevne smarte beskjæringen: den oppdager automatisk ansikter og viktige funksjoner i et bilde før beskjæring, noe som sikrer at motivet aldri blir kuttet av ved et uhell.
Thumbor brukes i produksjon av Wikipedia, Globo.com, Forbes og Vox Media for å levere milliarder av bilder, og er kamptestet i stor skala. Den krever ingen eksterne avhengigheter for grunnleggende drift. Selvhosting erstatter SaaS-avgifter per transformasjon med en fast VPS-kostnad og holder mediepipelinen din fullstendig innenfor din egen infrastruktur.
Viktige funksjoner i Thumbor
Smart ansiktsgjenkjenning
Innebygd ansikts- og funksjonsgjenkjenning sikrer at den viktigste delen av et bilde forblir sentrert når du beskjærer til forskjellige sideforhold.
URL-basert behandling
Endre størrelse på, beskjær, filtrer og konverter bilder ved å utforme en URL — ingen SDK kreves, fungerer med ethvert språk eller rammeverk.
Automatisk formatvalg
Lever automatisk WebP til nettlesere som støtter det, med JPEG- eller PNG-reserve, noe som reduserer båndbredden uten ekstra arbeid.
Utvidbart filtersystem
Bruk lysstyrke, kontrast, vannmerker, avrundede hjørner og uskarphet via URL-parametere eller egendefinerte Python-filterplugins.
Resultatcaching
Behandlede resultater bufres for å unngå å behandle identiske forespørsler på nytt, noe som reduserer CPU-belastningen betydelig ved høye trafikkmengder.
Hvorfor kjøre Thumbor på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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