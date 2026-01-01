MindsDB er en åpen kildekode AI-plattform som bringer maskinlæring direkte inn i din eksisterende databaseinfrastruktur via SQL. I stedet for å bygge separate ML-pipelines, kan du opprette, trene og spørre prediktive modeller med standard SQL-syntaks mot dine PostgreSQL-, MySQL- eller MongoDB-data. Den støtter AutoML, tidsserieprognoser, klassifisering og integrasjoner med OpenAI, Hugging Face og andre AI-leverandører.

Ved å distribuere MindsDB på din egen VPS holdes treningsdata og modellartifakter innenfor din infrastruktur, gir dedikerte ressurser for modelltrening, og eliminerer skykostnader per prediksjon — noe som gjør AI tilgjengelig for datateam til en forutsigbar fast kostnad.