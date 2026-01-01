Distribuer MindsDB med ett-klikks installasjon.
AI-plattform som lar deg bygge og spørre maskinlæringsmodeller fra databasene dine ved hjelp av standard SQL.
Velg en VPS-plan for MindsDB
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med MindsDB
MindsDB er en åpen kildekode AI-plattform som bringer maskinlæring direkte inn i din eksisterende databaseinfrastruktur via SQL. I stedet for å bygge separate ML-pipelines, kan du opprette, trene og spørre prediktive modeller med standard SQL-syntaks mot dine PostgreSQL-, MySQL- eller MongoDB-data. Den støtter AutoML, tidsserieprognoser, klassifisering og integrasjoner med OpenAI, Hugging Face og andre AI-leverandører.
Ved å distribuere MindsDB på din egen VPS holdes treningsdata og modellartifakter innenfor din infrastruktur, gir dedikerte ressurser for modelltrening, og eliminerer skykostnader per prediksjon — noe som gjør AI tilgjengelig for datateam til en forutsigbar fast kostnad.
Viktige funksjoner i MindsDB
SQL-basert ML
Opprett og spør maskinlæringsmodeller med standard SQL — ingen Python-rammeverk eller separate ML-pipelines nødvendig.
AutoML-motor
Automatisert funksjonsteknikk og modellvalg reduserer behovet for ekspertise for å implementere nøyaktige prediktive modeller.
Støtte for flere databaser
Koble til PostgreSQL, MySQL, MongoDB og mer for å trene modeller direkte på dine eksisterende produksjonsdata.
AI-modellintegrasjoner
Integrer OpenAI, Hugging Face og andre leverandører for å legge til GPT-drevet NLP og tilpassede AI-funksjoner via SQL.
Tidsserieprognose
Bygg modeller for etterspørselsprognoser, avviksdeteksjon og lagerprediksjon uten spesialisert ML-kunnskap.
Hvorfor kjøre MindsDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.