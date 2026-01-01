eXeLearning er et AGPL-lisensiert forfattermiljø som brukes av pedagoger og instruksjonsdesignere for å bygge interaktivt læringsinnhold uten å skrive kode. Støttet av det spanske utdanningsdepartementet og et nettverk av regionale administrasjoner, fokuserer det på å produsere standardbaserte ressurser som fungerer i ethvert læringsstyringssystem.

Selvhosting av eXeLearning på din VPS holder kursmateriell, eksportfiler for studenter og forfatterlegitimasjon fullstendig på din egen infrastruktur. Team kan samarbeide i sanntid, publisere eksportfiler til Moodle eller ethvert LMS, og unngå lisensbegrensningene og bekymringene rundt datalagring ved skybaserte forfattertjenester.