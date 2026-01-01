Installer eXeLearning med ett klikk.
Forfatterverktøy med åpen kildekode for å lage interaktive SCORM- og HTML5-læringsressurser.
Velg en VPS-plan for eXeLearning
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med eXeLearning
eXeLearning er et AGPL-lisensiert forfattermiljø som brukes av pedagoger og instruksjonsdesignere for å bygge interaktivt læringsinnhold uten å skrive kode. Støttet av det spanske utdanningsdepartementet og et nettverk av regionale administrasjoner, fokuserer det på å produsere standardbaserte ressurser som fungerer i ethvert læringsstyringssystem.
Selvhosting av eXeLearning på din VPS holder kursmateriell, eksportfiler for studenter og forfatterlegitimasjon fullstendig på din egen infrastruktur. Team kan samarbeide i sanntid, publisere eksportfiler til Moodle eller ethvert LMS, og unngå lisensbegrensningene og bekymringene rundt datalagring ved skybaserte forfattertjenester.
Viktige funksjoner i eXeLearning
Interaktive iDevices
Drop-in-komponenter for quizer, casestudier, multimedia og refleksjonsaktiviteter gjør statisk innhold om til strukturerte interaktive leksjoner.
SCORM og HTML5 eksport
Publiser kurs som SCORM-pakker, IMS-innhold eller frittstående HTML5-nettsteder slik at de kjører i ethvert LMS eller på vanlig webhotell.
Sanntidssamarbeid
Flere forfattere kan redigere det samme prosjektet samtidig gjennom innebygd Yjs WebSocket-synkronisering, som speiler arbeidsflyten til moderne dokumentredigerere.
Moodle-integrasjon
Send ferdige kurs direkte inn i Moodle som aktiviteter klare til å tas i bruk, og fjern det manuelle opplastingstrinnet mellom forfatting og publisering.
Flerspråklig grensesnitt
Innebygd støtte for engelsk, spansk, katalansk, baskisk, galisisk, valensiansk og esperanto gjør den egnet for regionale og tospråklige utdanningsprogrammer.
Åpne tilgjengelige standarder
Generert innhold følger retningslinjer for webtilgjengelighet og åpne formater, som sikrer at ressurser forblir brukbare og bærbare i årene som kommer.
Hvorfor kjøre eXeLearning på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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