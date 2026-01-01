Installer RabbitMQ med ett klikk.
AMQP-meldingsmegler med åpen kildekode for pålitelig asynkron meldingsutveksling mellom distribuerte applikasjonskomponenter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med RabbitMQ
RabbitMQ er den de facto standarden for meldingsmeglere med åpen kildekode, som implementerer AMQP sammen med støtte for MQTT, STOMP og andre protokoller. Den frikobler produsenter og konsumenter slik at meldinger køes trygt når mottakere er utilgjengelige og leveres pålitelig når de kobler til igjen — noe som eliminerer skjørheten ved direkte API-kall mellom tjenester.
Selv-hosting av RabbitMQ fjerner pris per melding og leverandørbinding, holder sensitive forretningshendelser innenfor din egen infrastruktur, og gir deg full kontroll over køkonfigurasjoner, rutingregler og retningslinjer for datalagring. Det innebygde administrasjons-UI-et gir sanntidssynlighet over meldingsflyter, kødybder og konsumentytelse uten eksterne overvåkingsverktøy.
Viktige funksjoner i RabbitMQ
Fleksibel utvekslingsruting
Direkte-, emne-, fanout- og topptekstutvekslinger lar deg rute meldinger til nøyaktig de forbrukerne som trenger dem med null standard rutingskode.
Pålitelig Leveranse
Utgiverbekreftelser og forbrukerkvitteringer sikrer at hver melding behandles minst én gang, med dead-letter køer som fanger opp mislykkede meldinger for gjenforsøk.
Administrasjons-UI
Nettleserbasert dashbord viser kødybder i sanntid, meldingshastigheter og tilkoblingsstatus slik at du kan overvåke og feilsøke uten CLI-tilgang.
Multiprotokollstøtte
Støtte for AMQP, MQTT og STOMP betyr at enhver tjeneste — IoT-enhet, mobilapp eller mikrotjeneste — kan publisere og konsumere meldinger med et innebygd klientbibliotek.
Prioritetskøer
Tilordne prioritetsnivåer til meldinger slik at presserende oppgaver behandles før rutinemessige bakgrunnsjobber uten å bygge separat køinfrastruktur.
Hvorfor kjøre RabbitMQ på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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