RabbitMQ er den de facto standarden for meldingsmeglere med åpen kildekode, som implementerer AMQP sammen med støtte for MQTT, STOMP og andre protokoller. Den frikobler produsenter og konsumenter slik at meldinger køes trygt når mottakere er utilgjengelige og leveres pålitelig når de kobler til igjen — noe som eliminerer skjørheten ved direkte API-kall mellom tjenester.

Selv-hosting av RabbitMQ fjerner pris per melding og leverandørbinding, holder sensitive forretningshendelser innenfor din egen infrastruktur, og gir deg full kontroll over køkonfigurasjoner, rutingregler og retningslinjer for datalagring. Det innebygde administrasjons-UI-et gir sanntidssynlighet over meldingsflyter, kødybder og konsumentytelse uten eksterne overvåkingsverktøy.