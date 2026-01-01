FreshRSS er en gratis, selvhostet RSS- og Atom-feedaggregator som samler alle informasjonskildene dine i ett enkelt, raskt lesegrensesnitt. Bygget med PHP og krever minimale ressurser, støtter den flerbrukeroppsett, omfattende tastatursnarveier, avansert filtrering og henting av fullt artikkelinnhold – slik at du aldri trenger å besøke hver kilde individuelt. Det mobilresponsive designet og API-kompatibiliteten med tredjepartslesere som Reeder og NetNewsWire gjør det til en komplett erstatning for nedlagte tjenester som Google Reader.

Å selvhoste FreshRSS på din VPS betyr 24/7 feedoppdateringer uavhengig av din lokale internettforbindelse, fullstendig personvern over lesevanene dine, og ingen algoritme som bestemmer hva du ser. Dine nøye utvalgte abonnementer og lesehistorikk blir bevart i vedvarende lagring, trygt over container-oppdateringer.