Installer FreshRSS med ett-klikks installasjon.
Lettvektig, selvhostet RSS-feed-aggregator for å administrere alle favorittnettstedene og nyhetskildene dine på ett sted.
Velg en VPS-plan for FreshRSS
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med FreshRSS
FreshRSS er en gratis, selvhostet RSS- og Atom-feedaggregator som samler alle informasjonskildene dine i ett enkelt, raskt lesegrensesnitt. Bygget med PHP og krever minimale ressurser, støtter den flerbrukeroppsett, omfattende tastatursnarveier, avansert filtrering og henting av fullt artikkelinnhold – slik at du aldri trenger å besøke hver kilde individuelt. Det mobilresponsive designet og API-kompatibiliteten med tredjepartslesere som Reeder og NetNewsWire gjør det til en komplett erstatning for nedlagte tjenester som Google Reader.
Å selvhoste FreshRSS på din VPS betyr 24/7 feedoppdateringer uavhengig av din lokale internettforbindelse, fullstendig personvern over lesevanene dine, og ingen algoritme som bestemmer hva du ser. Dine nøye utvalgte abonnementer og lesehistorikk blir bevart i vedvarende lagring, trygt over container-oppdateringer.
Viktige funksjoner i FreshRSS
Flerbrukerstøtte
Opprett separate kontoer med individuelle abonnementer og lesepreferanser, noe som gjør det egnet for familier og team.
Avansert filtrering
Filtrer artikler etter nøkkelord, forfattere eller egendefinerte regler og søk på tvers av alle feeder for å finne hvilket som helst innhold umiddelbart.
Tredjeparts lese-API-er
Kompatibel med Fever- og Google Reader-API-ene slik at populære mobilapper som Reeder og Unread kan synkronisere med din instans.
Henting av full artikkel
Hent komplett artikkelinnhold for feeder som kun publiserer sammendrag, og hold alt lesbart innenfor ett grensesnitt.
OPML Import og Eksport
Migrer abonnementene dine fra hvilken som helst feedleser ved hjelp av standard OPML-filer, uten at manuell gjeninnføring er nødvendig.
Hvorfor kjøre FreshRSS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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