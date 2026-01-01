RAGflow er en produksjonsklar gjenfinningsforsterket generasjonsmotor bygget rundt dyp dokumentforståelse. I motsetning til grunnleggende RAG-implementeringer som behandler dokumenter som ren tekst, utfører RAGflow layout-bevisst parsing av PDF-er, regneark, presentasjoner og bilder for å bevare betydningen av tabeller, figurer og strukturert innhold før indeksering.

Selvhosting av RAGflow på din egen VPS holder dokumentene dine private og gir deg full kontroll over LLM-leverandørene, chunking-strategiene og gjenfinningspipelinene. Den innebygde kunnskapsgrafen og GraphRAG-backendene låser opp tverrdokumentresonnement som flat vektorsøk ikke kan matche.