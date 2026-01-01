Installer RAGflow med ett klikk.
Produksjonsklar RAG-motor med dyp dokumentanalyse, henting av kunnskapsgraf og støtte for flere LLM-er.
Velg en VPS-plan for RAGflow
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med RAGflow
RAGflow er en produksjonsklar gjenfinningsforsterket generasjonsmotor bygget rundt dyp dokumentforståelse. I motsetning til grunnleggende RAG-implementeringer som behandler dokumenter som ren tekst, utfører RAGflow layout-bevisst parsing av PDF-er, regneark, presentasjoner og bilder for å bevare betydningen av tabeller, figurer og strukturert innhold før indeksering.
Selvhosting av RAGflow på din egen VPS holder dokumentene dine private og gir deg full kontroll over LLM-leverandørene, chunking-strategiene og gjenfinningspipelinene. Den innebygde kunnskapsgrafen og GraphRAG-backendene låser opp tverrdokumentresonnement som flat vektorsøk ikke kan matche.
Viktige funksjoner i RAGflow
Dyp dokumentanalyse
Layout-bevisst utvinning håndterer PDF-er, Word-filer, regneark og skannede bilder — og bevarer tabeller, figurer og struktur som tekstparsere ødelegger.
Gjenfinning av kunnskapsgraf
Innebygd GraphRAG og kunnskapsgrafindeksering muliggjør resonnement på tvers av dokumenter og relasjonsspørringer utover det flatt vektorsøk støtter.
Multi-LLM-støtte
Koble til OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google og 20+ andre leverandører uten å reindeksere dokumentene dine.
Fleksible oppdelingsstrategier
Velg mellom oppdelingsmoduser for generell, spørsmål og svar, manuell, tabell og papir, for å matche strukturen til hver dokumenttype for optimal gjenfinningsnøyaktighet.
Tilgangskontroll for flere brukere
Rollebaserte tillatelser lar team dele kunnskapsbaser samtidig som sensitive dokumentsamlinger holdes begrenset til autoriserte brukere.
REST API og SDK
Et komplett REST API og offisiell Python SDK lar deg bygge inn RAGflow i dine egne applikasjoner og automatisere dokumentinntaksprosesser.
Hvorfor kjøre RAGflow på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.