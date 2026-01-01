Installer Habitica med ett-klikks installasjon.
Gamifisert produktivitetsapp som gjør vaner, daglige gjøremål og oppgaver om til et rollespilleventyr med karakterprogresjon og sosiale oppdrag.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Habitica
Habitica forvandler produktivitet til et rollespill hvor fullføring av virkelige oppgaver nivåer opp karakteren din, tjener gull og låser opp utstyr. Opprett vaner for å spore gjentakende atferd, daglige oppgaver for gjøremål som nullstilles hver dag, og engangsoppgaver for mål som bare gjøres én gang — å ikke fullføre noen av dem koster avataren din helse, noe som skaper ekte ansvarlighet gjennom spillmekanikk.
Sosiale funksjoner lar deg bli med i laug, delta i utfordringer og utføre gruppeoppdrag hvor lag beseirer monstre ved å fullføre oppgaver sammen. Selvhosting på din egen VPS holder alle vane-data, karakterfremgang og sosial historie under din kontroll uten å være avhengig av den offentlige tjenesten.
Viktige funksjoner i Habitica
RPG-oppgavehåndtering
Tjen erfaring, gull og utstyr ved å fullføre virkelige oppgaver — oppgrader karakteren din på samme måte som du forbedrer vanene dine.
Vaner og daglige
Spor gjentakende atferd med vaner og sett daglige gjøremål som nullstilles hver dag, med helsestraffer for ufullførte elementer.
Gruppeoppdrag
Slå deg sammen med venner eller kolleger for å beseire monstre sammen — hver fullførte oppgave påfører skade, noe som gjør gruppeansvar genuint morsomt.
Klassesystem
Lås opp Kriger-, Magiker-, Rogue- eller Helbreder-klasser på nivå 10, hver med unike evner som utfyller ulike produktivitetsstiler.
Tilpassede belønninger
Opprett personlige insentiver knyttet til oppgavefullføring — bruk opptjent gull til å låse opp belønninger fra den virkelige verden som du definerer selv.
Hvorfor kjøre Habitica på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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