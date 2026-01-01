Habitica forvandler produktivitet til et rollespill hvor fullføring av virkelige oppgaver nivåer opp karakteren din, tjener gull og låser opp utstyr. Opprett vaner for å spore gjentakende atferd, daglige oppgaver for gjøremål som nullstilles hver dag, og engangsoppgaver for mål som bare gjøres én gang — å ikke fullføre noen av dem koster avataren din helse, noe som skaper ekte ansvarlighet gjennom spillmekanikk.

Sosiale funksjoner lar deg bli med i laug, delta i utfordringer og utføre gruppeoppdrag hvor lag beseirer monstre ved å fullføre oppgaver sammen. Selvhosting på din egen VPS holder alle vane-data, karakterfremgang og sosial historie under din kontroll uten å være avhengig av den offentlige tjenesten.