CodiMD er en åpen kildekode, selvhostet sanntids samarbeidende markdown-redigeringsprogram bygget på HackMDs grunnlag. Den lar flere teammedlemmer redigere det samme dokumentet samtidig med umiddelbar synkronisering, noe som gjør den ideell for teknisk dokumentasjon, sprintnotater, arkitekturbeslutningslogger og samarbeidende skriving av alle slag. Redigeringsprogrammet med delt skjerm gjengir markdown direkte, slik at skribenter alltid ser nøyaktig hvordan innholdet deres vil se ut.

Å selvhoste CodiMD betyr at notatene og dokumentene dine aldri passerer gjennom tredjepartsservere, noe som er viktig for organisasjoner som håndterer interne strategier, kundeinformasjon eller tekniske spesifikasjoner. Alle data forblir på din VPS-støttede PostgreSQL-database, og du kontrollerer hvem som kan registrere seg og få tilgang til plattformen. Denne distribusjonen parer CodiMD-serveren med PostgreSQL for pålitelig dokument- og brukerlagring.