Installer CodiMD med ett klikk.
Sanntids samarbeidsbasert markdown-redigeringsprogram for team for å skrive dokumentasjon, møtenotater og presentasjoner sammen.
Velg en VPS-plan for CodiMD
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med CodiMD
CodiMD er en åpen kildekode, selvhostet sanntids samarbeidende markdown-redigeringsprogram bygget på HackMDs grunnlag. Den lar flere teammedlemmer redigere det samme dokumentet samtidig med umiddelbar synkronisering, noe som gjør den ideell for teknisk dokumentasjon, sprintnotater, arkitekturbeslutningslogger og samarbeidende skriving av alle slag. Redigeringsprogrammet med delt skjerm gjengir markdown direkte, slik at skribenter alltid ser nøyaktig hvordan innholdet deres vil se ut.
Å selvhoste CodiMD betyr at notatene og dokumentene dine aldri passerer gjennom tredjepartsservere, noe som er viktig for organisasjoner som håndterer interne strategier, kundeinformasjon eller tekniske spesifikasjoner. Alle data forblir på din VPS-støttede PostgreSQL-database, og du kontrollerer hvem som kan registrere seg og få tilgang til plattformen. Denne distribusjonen parer CodiMD-serveren med PostgreSQL for pålitelig dokument- og brukerlagring.
Viktige funksjoner i CodiMD
Sanntids samarbeid
Flere forfattere redigerer det samme dokumentet samtidig med direkte synkronisering og individuelle markørindikatorer.
Avansert markdown-gjengivelse
Gjengi diagrammer, UML-diagrammer, matematiske formler, kodeblokker med syntaksutheving og innebygd media fra markdown.
Presentasjonsmodus
Konverter ethvert markdown-dokument til en presentasjon uten å forlate redigeringsprogrammet.
Versjonshistorikk
Bla gjennom og gjenopprett tidligere revisjoner av ethvert dokument slik at ingen samarbeidsredigering noensinne går permanent tapt.
Flere eksportformater
Eksporter dokumenter til PDF, HTML eller rå markdown for å dele innhold utenfor plattformen når det er nødvendig.
Hvorfor kjøre CodiMD på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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