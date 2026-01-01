ErsatzTV er en plattform med åpen kildekode som du kan hoste selv, som forvandler et personlig mediebibliotek – Plex, Jellyfin, Emby eller lokale filer – til direktesendte, tilpassede TV-kanaler med en ekte elektronisk programguide. Kanaler strømmes som M3U/HLS-spillelister som enhver IPTV-kompatibel klient kan stille inn på: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart-TVer, set-top-bokser og mobilapper.

Å hoste ErsatzTV selv på din egen VPS gir deg en privat erstatning for klassisk kabel-TV, bygget utelukkende fra medier du allerede eier, uten å abonnere på en strømmetjeneste eller bli avbrutt av annonser. Planlegg temamaratoner, nyhetslignende rotasjoner, musikkvideokanaler eller programmeringsblokker for barn, og se dem deretter på hvilken som helst enhet som støtter IPTV.