Installer ErsatzTV med én-klikks installasjon.
Selvhostet IPTV-server som gjør et personlig mediebibliotek om til tilpassede 24/7 direktesendte TV-kanaler med elektronisk programguide.
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Hva du kan bygge med ErsatzTV
ErsatzTV er en plattform med åpen kildekode som du kan hoste selv, som forvandler et personlig mediebibliotek – Plex, Jellyfin, Emby eller lokale filer – til direktesendte, tilpassede TV-kanaler med en ekte elektronisk programguide. Kanaler strømmes som M3U/HLS-spillelister som enhver IPTV-kompatibel klient kan stille inn på: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart-TVer, set-top-bokser og mobilapper.
Å hoste ErsatzTV selv på din egen VPS gir deg en privat erstatning for klassisk kabel-TV, bygget utelukkende fra medier du allerede eier, uten å abonnere på en strømmetjeneste eller bli avbrutt av annonser. Planlegg temamaratoner, nyhetslignende rotasjoner, musikkvideokanaler eller programmeringsblokker for barn, og se dem deretter på hvilken som helst enhet som støtter IPTV.
Viktige funksjoner i ErsatzTV
Tilpassede 24/7 kanaler
Bygg et valgfritt antall live-kanaler ved å kombinere samlinger, spillelister og planleggingsregler til døgnkontinuerlige strømmer.
IPTV og EPG-utdata
Vis kanaler som M3U-spillelister med en komplett XMLTV elektronisk programguide slik at enhver IPTV-klient kan stille inn som kabel-TV.
Plex / Jellyfin / Emby
Koble direkte til eksisterende medieserverbiblioteker eller skann lokale mapper slik at de samme mediene driver VOD-apper og TV-kanalene dine.
Maskinvaretranskoding
Valgfri NVENC, QSV, VAAPI, AMF og VideoToolbox-akselerasjon for å holde CPU-bruken håndterbar mens du serverer direktesendinger.
Vannmerker og vignetter
Legg over kanalvannmerker, sett inn bumpere og introer, og avbryt programmeringen med tilpassede mellomklipp for en ekte kanalfølelse.
Musikkvideokanaler
Miks musikkvideoer og lyd inn i kronologiske eller temabaserte kanaler, komplett med visning av omslagsbilder og metadata-drevet planlegging.
Hvorfor kjøre ErsatzTV på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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