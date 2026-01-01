OpenPanel er en selvhostet analyseplattform bygget for produktteam som ønsker dybdeinnsikt på Mixpanel-nivå uten SaaS-priser eller eksponering av tredjepartsdata. Den sporer tilpassede hendelser, bygger brukerprofiler og leverer sanntidsdashbord som dekker trakter, kohorter, A/B-testresultater og sesjonsavspillinger — alt fra ett enkelt grensesnitt.

Utplassering på din egen VPS setter rå hendelsesdata fullt ut under din kontroll. Det er ingen gebyrer per hendelse, ingen samplingsgrenser og ingen grunn til å rute brukerdata gjennom eksterne tjenester. ClickHouse driver analyse-backend, slik at dashbordene forblir responsive etter hvert som hendelsesvolumet ditt vokser.