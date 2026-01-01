Installer OpenPanel med ett klikk.
Personvernfokusert produktanalyse med åpen kildekode, med hendelsessporing, brukertrakter, øktavspilling og sanntidsdashbord.
Velg en VPS-plan for OpenPanel
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpenPanel
OpenPanel er en selvhostet analyseplattform bygget for produktteam som ønsker dybdeinnsikt på Mixpanel-nivå uten SaaS-priser eller eksponering av tredjepartsdata. Den sporer tilpassede hendelser, bygger brukerprofiler og leverer sanntidsdashbord som dekker trakter, kohorter, A/B-testresultater og sesjonsavspillinger — alt fra ett enkelt grensesnitt.
Utplassering på din egen VPS setter rå hendelsesdata fullt ut under din kontroll. Det er ingen gebyrer per hendelse, ingen samplingsgrenser og ingen grunn til å rute brukerdata gjennom eksterne tjenester. ClickHouse driver analyse-backend, slik at dashbordene forblir responsive etter hvert som hendelsesvolumet ditt vokser.
Viktige funksjoner i OpenPanel
Sanntidsdashbord
Se direkte hendelsesstrømmer og viktige produktmålinger umiddelbart, uten forsinkelse mellom brukerhandlinger og oppdateringer av dashbordet.
Traktanalyse
Definer flertrinns konverteringstrakter for å identifisere nøyaktig hvor brukere faller fra i produktflytene dine.
Øktavspilling
Ta opp og spill av individuelle brukerøkter med innebygde personvernkontroller for å maskere sensitive inndatafelt.
Kohort og retensjon
Grupper brukere etter felles atferd eller egenskaper og mål hvordan engasjementet endres over tidsperioder.
A/B-testing
Spor eksperimentvarianter direkte i OpenPanel for å måle konverteringspåvirkning uten eksterne eksperimenteringsverktøy.
Sporing uten informasjonskapsler
Sporing av hendelser uten fingeravtrykk og informasjonskapsler holder analysene dine GDPR-kompatible uten å kreve samtykkebannere for informasjonskapsler.
Hvorfor kjøre OpenPanel på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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