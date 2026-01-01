Ackee er en Node.js-basert analyseplattform med åpen kildekode som kjører utelukkende på din egen server. Den bruker en flertrinns anonymiseringsprosess for å fjerne personlig identifiserbar informasjon fra besøksdata, samtidig som den fortsatt leverer meningsfull innsikt i sidevisninger, henvisninger, øktvarigheter og enhetstyper.

I motsetning til tradisjonelle analysetjenester som lagrer dine besøkendes data på tredjeparts infrastruktur, gir Ackee deg fullt eierskap over dine trafikkdata. Det minimalistiske grensesnittet og sentraliserte GraphQL API gjør det enkelt å overvåke flere nettsteder og integrere analysedata i tilpassede dashbord eller rapporteringsflyter — uten informasjonskapsel-bannere eller GDPR-hodebry.