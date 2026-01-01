Installer Ackee med ett klikk.
Selvhostet, personvernfokusert nettstedsanalyse som sporer besøkende uten å kompromittere personopplysningene deres.
Velg en VPS-plan for Ackee
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Ackee
Ackee er en Node.js-basert analyseplattform med åpen kildekode som kjører utelukkende på din egen server. Den bruker en flertrinns anonymiseringsprosess for å fjerne personlig identifiserbar informasjon fra besøksdata, samtidig som den fortsatt leverer meningsfull innsikt i sidevisninger, henvisninger, øktvarigheter og enhetstyper.
I motsetning til tradisjonelle analysetjenester som lagrer dine besøkendes data på tredjeparts infrastruktur, gir Ackee deg fullt eierskap over dine trafikkdata. Det minimalistiske grensesnittet og sentraliserte GraphQL API gjør det enkelt å overvåke flere nettsteder og integrere analysedata i tilpassede dashbord eller rapporteringsflyter — uten informasjonskapsel-bannere eller GDPR-hodebry.
Viktige funksjoner i Ackee
Personvern ved design
Flerstegs-anonymisering fjerner personlig identifiserbar informasjon før lagring, slik at du kan samle nyttig innsikt – som kan bidra til å redusere behovet for informasjonskapsel-bannere eller forenkle overholdelse avhengig av jurisdiksjon og konfigurasjon.
Ubegrensede domener
Overvåk så mange nettsteder og applikasjoner du trenger fra ett enkelt dashbord, uten prisnivåer per nettsted eller trafikkbaserte begrensninger.
GraphQL API
Et sentralisert GraphQL API lar deg hente analysedata programmatisk inn i tilpassede dashbord, rapporter eller tredjepartsverktøy uten å være bundet til det innebygde brukergrensesnittet.
Lettvektssporingsskript
Sporingskoden har minimal innvirkning på ytelsen på sidene dine, og unngår ulempene for sidehastigheten som er knyttet til tyngre kommersielle analyseverktøy.
Tilpasset hendelsessporing
Spor spesifikke brukerinteraksjoner utover sidevisninger, som gir deg innsikt i konverteringer, knappeklikk og andre meningsfulle handlinger på nettstedene dine.
Hvorfor kjøre Ackee på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.