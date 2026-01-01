Opptil 69 % rabatt for Ackee

Installer Ackee med ett klikk.

Selvhostet, personvernfokusert nettstedsanalyse som sporer besøkende uten å kompromittere personopplysningene deres.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Ackee med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Ackee

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Ackee

Ackee er en Node.js-basert analyseplattform med åpen kildekode som kjører utelukkende på din egen server. Den bruker en flertrinns anonymiseringsprosess for å fjerne personlig identifiserbar informasjon fra besøksdata, samtidig som den fortsatt leverer meningsfull innsikt i sidevisninger, henvisninger, øktvarigheter og enhetstyper.

I motsetning til tradisjonelle analysetjenester som lagrer dine besøkendes data på tredjeparts infrastruktur, gir Ackee deg fullt eierskap over dine trafikkdata. Det minimalistiske grensesnittet og sentraliserte GraphQL API gjør det enkelt å overvåke flere nettsteder og integrere analysedata i tilpassede dashbord eller rapporteringsflyter — uten informasjonskapsel-bannere eller GDPR-hodebry.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Ackee

Personvern ved design

Flerstegs-anonymisering fjerner personlig identifiserbar informasjon før lagring, slik at du kan samle nyttig innsikt – som kan bidra til å redusere behovet for informasjonskapsel-bannere eller forenkle overholdelse avhengig av jurisdiksjon og konfigurasjon.

Ubegrensede domener

Overvåk så mange nettsteder og applikasjoner du trenger fra ett enkelt dashbord, uten prisnivåer per nettsted eller trafikkbaserte begrensninger.

GraphQL API

Et sentralisert GraphQL API lar deg hente analysedata programmatisk inn i tilpassede dashbord, rapporter eller tredjepartsverktøy uten å være bundet til det innebygde brukergrensesnittet.

Lettvektssporingsskript

Sporingskoden har minimal innvirkning på ytelsen på sidene dine, og unngår ulempene for sidehastigheten som er knyttet til tyngre kommersielle analyseverktøy.

Tilpasset hendelsessporing

Spor spesifikke brukerinteraksjoner utover sidevisninger, som gir deg innsikt i konverteringer, knappeklikk og andre meningsfulle handlinger på nettstedene dine.

Hvorfor kjøre Ackee på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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