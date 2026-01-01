Apache DevLake er en åpen kildekode-plattform for ingeniøranalyse som konsoliderer data fra problemsporere, kildekodeverter, CI/CD-pipelines og verktøy for hendelseshåndtering til en enhetlig datasjø. Team kobler til GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty og dusinvis av andre kilder for automatisk å beregne DORA-målinger — distribusjonsfrekvens, ledetid for endringer, feilrate for endringer og gjennomsnittlig tid til gjenoppretting — sammen med Grafana-dashbord som visualiserer teamets ytelse over tid.

Selv-hosting av DevLake holder all ingeniørtelemetri og integrasjonslegitimasjon på infrastruktur du kontrollerer. Hvert API-token og OAuth-tilkobling er kryptert i ro med en nøkkel du eier, og alle målinger lagres i en MySQL-database på serveren din — ingen data forlater miljøet ditt til en tredjeparts analysetjeneste.