Installer Apache DevLake med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform som samler data fra over 60 utviklerverktøy for å beregne DORA-metrikker og visualisere ytelsen til ingeniørteamet.
Velg en VPS-plan for Apache DevLake
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Apache DevLake
Apache DevLake er en åpen kildekode-plattform for ingeniøranalyse som konsoliderer data fra problemsporere, kildekodeverter, CI/CD-pipelines og verktøy for hendelseshåndtering til en enhetlig datasjø. Team kobler til GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty og dusinvis av andre kilder for automatisk å beregne DORA-målinger — distribusjonsfrekvens, ledetid for endringer, feilrate for endringer og gjennomsnittlig tid til gjenoppretting — sammen med Grafana-dashbord som visualiserer teamets ytelse over tid.
Selv-hosting av DevLake holder all ingeniørtelemetri og integrasjonslegitimasjon på infrastruktur du kontrollerer. Hvert API-token og OAuth-tilkobling er kryptert i ro med en nøkkel du eier, og alle målinger lagres i en MySQL-database på serveren din — ingen data forlater miljøet ditt til en tredjeparts analysetjeneste.
Viktige funksjoner i Apache DevLake
DORA-metrikker
Beregn automatisk utrullingsfrekvens, ledetid for endringer, feilrate for endringer og gjennomsnittlig gjenopprettingstid fra tilkoblede verktøy — ingen manuell datainnsamling er nødvendig.
Forhåndsbygde dashbord
Ferdige Grafana-dashbord visualiserer DORA-metrikker, PR-syklustid, feilalder og helse for distribusjonsrørledninger uten noen konfigurasjon etter oppsett.
60+ datakilde-plugins
Ferdigbygde koblinger for GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube og mer samler alle ingeniørdata på ett sted.
Egendefinerte SQL-metrikker
Spør den normaliserte datasjøen med ren SQL for å definere teamspesifikke beregninger, filtre og tilpassede dashbord utover de innebygde DORA-visningene.
Kryptert lagring av påloggingsinformasjon
Alle API-tokener og OAuth-nøkler er kryptert i ro ved hjelp av en automatisk generert nøkkel lagret eksklusivt i din selvhostede MySQL-database.
Hvorfor kjøre Apache DevLake på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.