Apache Superset er en bedriftsklar forretningsintelligensplattform som gjør datautforskning tilgjengelig for brukere på alle tekniske nivåer. Analytikere får et dra-og-slipp-grensesnitt uten kode for å bygge diagrammer og dashbord, mens ingeniører får SQL Lab — et fullverdig SQL IDE med spørringshistorikk, lagrede spørringer og resultat-eksport. Superset kobler seg til over 40 SQL-databaser og datavarehus via SQLAlchemy, og tilbyr et enhetlig analyselag på tvers av hele datastakken din.

Selv-hosting av Superset på din VPS betyr ubegrensede brukere, ubegrensede datakilder og ingen lisensiering per bruker. Forretningsdata forblir innenfor infrastrukturen din, og oppfyller samsvarskrav mens PostgreSQL og Redis — inkludert i denne malen — håndterer metadata-lagring og spørringsbufring for produksjonsklar ytelse.