Opptil 69 % rabatt for Apache Superset

Installer Apache Superset med én-klikks installasjon.

Moderne åpen kildekode-plattform for forretningsintelligens for å bygge interaktive dashbord, utforske datasett og kjøre SQL-analyse på tvers av 40+ databaser.

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AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
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Installer Apache Superset med én-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for Apache Superset

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Apache Superset

Apache Superset er en bedriftsklar forretningsintelligensplattform som gjør datautforskning tilgjengelig for brukere på alle tekniske nivåer. Analytikere får et dra-og-slipp-grensesnitt uten kode for å bygge diagrammer og dashbord, mens ingeniører får SQL Lab — et fullverdig SQL IDE med spørringshistorikk, lagrede spørringer og resultat-eksport. Superset kobler seg til over 40 SQL-databaser og datavarehus via SQLAlchemy, og tilbyr et enhetlig analyselag på tvers av hele datastakken din.

Selv-hosting av Superset på din VPS betyr ubegrensede brukere, ubegrensede datakilder og ingen lisensiering per bruker. Forretningsdata forblir innenfor infrastrukturen din, og oppfyller samsvarskrav mens PostgreSQL og Redis — inkludert i denne malen — håndterer metadata-lagring og spørringsbufring for produksjonsklar ytelse.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Apache Superset

Rikt visualiseringsbibliotek

Velg blant dusinvis av diagramtyper — stolpediagrammer, linjediagrammer, punktdiagrammer, geospatiale kart og mer — for å representere dataene dine tydelig.

SQL Lab IDE

Skriv og utfør SQL-spørringer med syntaksutheving, spørringslogg og resultat-eksport — som bygger bro mellom no-code dashbord og avansert dataarbeid.

40+ databasekoblinger

Koble til PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift og dusinvis flere via et enhetlig SQLAlchemy-basert koblingslag.

Interaktive dashbord

Bygg dashbord med kryssfiltre, drill-down-navigasjon og planlagte e-postrapporter slik at interessenter alltid har oppdatert innsikt.

Rollebasert tilgangskontroll

Tildel detaljerte tillatelser til datasett, dashbord og datakilder slik at hvert team kun ser det de har autorisasjon til å få tilgang til.

Hvorfor kjøre Apache Superset på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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