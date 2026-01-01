Installer Apache Superset med én-klikks installasjon.
Moderne åpen kildekode-plattform for forretningsintelligens for å bygge interaktive dashbord, utforske datasett og kjøre SQL-analyse på tvers av 40+ databaser.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Apache Superset
Apache Superset er en bedriftsklar forretningsintelligensplattform som gjør datautforskning tilgjengelig for brukere på alle tekniske nivåer. Analytikere får et dra-og-slipp-grensesnitt uten kode for å bygge diagrammer og dashbord, mens ingeniører får SQL Lab — et fullverdig SQL IDE med spørringshistorikk, lagrede spørringer og resultat-eksport. Superset kobler seg til over 40 SQL-databaser og datavarehus via SQLAlchemy, og tilbyr et enhetlig analyselag på tvers av hele datastakken din.
Selv-hosting av Superset på din VPS betyr ubegrensede brukere, ubegrensede datakilder og ingen lisensiering per bruker. Forretningsdata forblir innenfor infrastrukturen din, og oppfyller samsvarskrav mens PostgreSQL og Redis — inkludert i denne malen — håndterer metadata-lagring og spørringsbufring for produksjonsklar ytelse.
Viktige funksjoner i Apache Superset
Rikt visualiseringsbibliotek
Velg blant dusinvis av diagramtyper — stolpediagrammer, linjediagrammer, punktdiagrammer, geospatiale kart og mer — for å representere dataene dine tydelig.
SQL Lab IDE
Skriv og utfør SQL-spørringer med syntaksutheving, spørringslogg og resultat-eksport — som bygger bro mellom no-code dashbord og avansert dataarbeid.
40+ databasekoblinger
Koble til PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift og dusinvis flere via et enhetlig SQLAlchemy-basert koblingslag.
Interaktive dashbord
Bygg dashbord med kryssfiltre, drill-down-navigasjon og planlagte e-postrapporter slik at interessenter alltid har oppdatert innsikt.
Rollebasert tilgangskontroll
Tildel detaljerte tillatelser til datasett, dashbord og datakilder slik at hvert team kun ser det de har autorisasjon til å få tilgang til.
Hvorfor kjøre Apache Superset på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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