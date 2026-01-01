Installer Ryot med ett klikk.
Selvhostet sporer for medieforbruk, treningsaktiviteter, bøker og daglige vaner.
Velg en VPS-plan for Ryot
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) er en åpen kildekode, selvhostet plattform for å spore mediene du forbruker, treningsøktene du fullfører, bøkene du leser og vanene du bygger. Den henter metadata fra kilder som TMDB, Audible og OpenLibrary slik at du bruker tid på å spore, ikke skrive.
Å hoste Ryot på din egen VPS holder alle dine personlige data private — ingen tredjepartsanalyse, ingen annonser og ingen risiko for at en tjeneste legges ned. Du eier hver eneste post fra dag én.
Viktige funksjoner i Ryot
Mediesporing
Loggfør filmer, TV-serier, anime, manga, podkaster og videospill med automatisk metadata fra TMDB, IGDB og mer.
Treningslogging
Registrer treningsøkter og øvelser med sett, repetisjoner og vekter for å spore fremgangen din over tid.
Bok- og lydboksporing
Spor fremdrift for lesing og lytting med metadata hentet fra OpenLibrary og Audible.
Import og eksport
Migrer data fra Goodreads, Trakt, MyAnimeList og andre populære trackere med innebygde importfunksjoner.
API-tilgang
Full GraphQL API med admin-tilgangstokener for å bygge tilpassede integrasjoner og automatiseringer.
Hvorfor kjøre Ryot på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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