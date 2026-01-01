Ryot (Roll Your Own Tracker) er en åpen kildekode, selvhostet plattform for å spore mediene du forbruker, treningsøktene du fullfører, bøkene du leser og vanene du bygger. Den henter metadata fra kilder som TMDB, Audible og OpenLibrary slik at du bruker tid på å spore, ikke skrive.

Å hoste Ryot på din egen VPS holder alle dine personlige data private — ingen tredjepartsanalyse, ingen annonser og ingen risiko for at en tjeneste legges ned. Du eier hver eneste post fra dag én.