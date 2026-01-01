Installer changedetection.io med ett-klikks installasjon.
Selvhostet verktøy for overvåking av nettstedsendringer som varsler deg når innhold, priser eller sideelementer oppdateres.
Velg en VPS-plan for changedetection.io
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med changedetection.io
changedetection.io er en selvhostet nettstedsovervåkingsplattform som oppdager og varsler deg om endringer på enhver nettside — fra innholdsoppdateringer og prissvingninger til lagerpåfyll og forskriftsendringer. Den går utover enkle opptidskontroller ved å la deg målrette spesifikke sideelementer med CSS-selektorer, XPath, JSONPath eller visuelt utvalg, og den bruker en integrert Playwright Chrome-nettleser for å overvåke JavaScript-gjengitte sider og nettsteder som krever pålogging.
Selvhosting holder dine overvåkingsmål, konkurranseintelligens og varslingsdata helt private, uten avgifter per side eller per sjekk, uavhengig av hvor mange nettsteder eller hvor ofte du overvåker dem.
Viktige funksjoner i changedetection.io
JavaScript sidestøtte
Integrert Playwright-nettleser gjengir dynamiske enkeltapplikasjoner og håndterer påloggingsflyter som grunnleggende HTTP-overvåkingsverktøy ikke kan nå.
Presis målretting av elementer
CSS-selektorer, XPath, JSONPath og visuelt utvalg lar deg overvåke nøyaktig innholdet som betyr noe i stedet for hele siden.
Pris- og påfyllingsvarsler
Angi pristrinn og nøkkelordutløsere slik at du bare blir varslet når et produkt faller under målprisen din eller kommer tilbake på lager.
70+ Varslingskanaler
Send varsler til Discord, Slack, Telegram, e-post, webhooks og dusinvis flere tjenester via Apprise-biblioteket uten ytterligere konfigurasjon.
Endringslogg med Diff-visning
Hver oppdaget endring lagres og fremheves visuelt, slik at du kan gjennomgå nøyaktig hva som ble endret og når, uten å måtte gå tilbake til den opprinnelige siden.
Hvorfor kjøre changedetection.io på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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