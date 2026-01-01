changedetection.io er en selvhostet nettstedsovervåkingsplattform som oppdager og varsler deg om endringer på enhver nettside — fra innholdsoppdateringer og prissvingninger til lagerpåfyll og forskriftsendringer. Den går utover enkle opptidskontroller ved å la deg målrette spesifikke sideelementer med CSS-selektorer, XPath, JSONPath eller visuelt utvalg, og den bruker en integrert Playwright Chrome-nettleser for å overvåke JavaScript-gjengitte sider og nettsteder som krever pålogging.

Selvhosting holder dine overvåkingsmål, konkurranseintelligens og varslingsdata helt private, uten avgifter per side eller per sjekk, uavhengig av hvor mange nettsteder eller hvor ofte du overvåker dem.