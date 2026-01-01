Installer Ente med ett-klikks installasjon.
Ende-til-ende-kryptert, åpen kildekode-sikkerhetskopi av bilder og videoer med delte album og maskinlæring på enheten.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Ente
Ente er en fullt åpen kildekode, ende-til-ende kryptert foto- og videotjeneste som prioriterer personvern. Hver fil krypteres på enheten din før den i det hele tatt berører serveren, slik at bare du og personene du eksplisitt inviterer kan se minnene dine.
Å selv-hoste Ente på din egen VPS gir deg fullt eierskap over den underliggende databasen og S3-kompatibel objektlagring, samtidig som du beholder de samme polerte nett-, mobil- og skrivebordsklientene som brukes av den offentlige tjenesten. Familiealbum, offentlige lenker, ansiktsgjenkjenning på enheten og ubegrenset lagring forblir alt under din kontroll i stedet for en tredjeparts.
Viktige funksjoner i Ente
Ende-til-ende-kryptering
Alle bilder og videoer krypteres på enheten din ved hjelp av kryptografisk reviderte primitiver før de lastes opp, slik at verken serveren eller noen andre kan lese biblioteket ditt.
Kryssplattformklienter
Egne iOS- og Android-apper, skrivebordsapper for macOS, Windows og Linux, i tillegg til en nettapp, holder biblioteket ditt tilgjengelig overalt med automatisk sikkerhetskopiering i bakgrunnen.
Felles familiealbum
Opprett album delt med familiemedlemmer eller send offentlige lenker med valgfri passordbeskyttelse og utløpsdato, alt uten å eksponere de underliggende filene i klartekst.
Ansiktsgjenkjenning på enheten
Maskinlæring kjører utelukkende på klienten for å gruppere mennesker, oppdage objekter og drive semantisk søk uten å sende ukrypterte data til serveren.
S3-kompatibel lagring
Innebygd MinIO-bøtte lagrer objekter lokalt på VPS-en og kan byttes ut med Backblaze B2, Wasabi, eller en hvilken som helst S3-kompatibel leverandør når bibliotekene vokser.
Åpen kildekode-klienter
Hver komponent, inkludert mobil- og skrivebordsapper, er kildekode-tilgjengelig og uavhengig reviderbar, slik at du kan verifisere kryptografien selv.
Hvorfor kjøre Ente på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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