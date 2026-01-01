Ente er en fullt åpen kildekode, ende-til-ende kryptert foto- og videotjeneste som prioriterer personvern. Hver fil krypteres på enheten din før den i det hele tatt berører serveren, slik at bare du og personene du eksplisitt inviterer kan se minnene dine.

Å selv-hoste Ente på din egen VPS gir deg fullt eierskap over den underliggende databasen og S3-kompatibel objektlagring, samtidig som du beholder de samme polerte nett-, mobil- og skrivebordsklientene som brukes av den offentlige tjenesten. Familiealbum, offentlige lenker, ansiktsgjenkjenning på enheten og ubegrenset lagring forblir alt under din kontroll i stedet for en tredjeparts.