Installer Dataline med ett klikk-installasjon.
AI-drevet SQL-chatverktøy som lar deg spørre og visualisere enhver database ved å bruke vanlig engelsk.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Dataline
Dataline er et personvernfokusert, åpen kildekode dataanalyseverktøy som oversetter naturlig språk til SQL-spørringer, slik at du kan utforske databaser uten å skrive en eneste linje med SQL. Koble til PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV eller Excel-filer og still spørsmål på vanlig engelsk for å få umiddelbare resultater og automatiske visualiseringer.
I motsetning til skybaserte analyseplattformer, holder selvhosting av Dataline på din egen VPS sensitive forretningsdata under din fulle kontroll. Det er ingen bruksbegrensninger, ingen avgifter per bruker, og ingen leverandørlåsning — bare et intelligent spørringsgrensesnitt som fungerer med din foretrukne LLM API-nøkkel.
Viktige funksjoner i Dataline
Naturlig språk-spørringer
Still spørsmål på vanlig engelsk, og Dataline genererer SQL-en, utfører den og returnerer formaterte resultater på sekunder.
Støtte for flere databaser
Koble til PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel og mer fra ett enkelt grensesnitt uten å bytte verktøy.
Automatisk diagramgenerering
Be om et diagram i ledeteksten din, og Dataline gjengir en visualisering direkte fra spørringsresultatet.
Personvern først-arkitektur
Alle data forblir på din egen server, noe som gir deg full kontroll over sensitiv forretningsinformasjon uten tredjeparts eksponering.
Spørringshistorikk
Lagre og gå tilbake til tidligere spørringer og resultater uten å måtte skrive inn spørsmål på nytt og bygg opp et personlig analysebibliotek over tid.
Hvorfor kjøre Dataline på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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