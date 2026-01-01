Dataline er et personvernfokusert, åpen kildekode dataanalyseverktøy som oversetter naturlig språk til SQL-spørringer, slik at du kan utforske databaser uten å skrive en eneste linje med SQL. Koble til PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV eller Excel-filer og still spørsmål på vanlig engelsk for å få umiddelbare resultater og automatiske visualiseringer.

I motsetning til skybaserte analyseplattformer, holder selvhosting av Dataline på din egen VPS sensitive forretningsdata under din fulle kontroll. Det er ingen bruksbegrensninger, ingen avgifter per bruker, og ingen leverandørlåsning — bare et intelligent spørringsgrensesnitt som fungerer med din foretrukne LLM API-nøkkel.