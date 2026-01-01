Workout Cool er en selvhostet treningsplattform som tilbyr en omfattende treningsdatabase, en strukturert treningsplanbygger og øktsporing — alt kjører på din egen server uten abonnementsavgifter eller tredjeparts datadeling. Brukere kan bla gjennom øvelser med instruksjonsvideodemonstrasjoner, bygge tilpassede treningsprogrammer organisert etter muskelgruppe eller treningsmål, og logge treningsøkter for å spore ytelse over tid.

I motsetning til hostede treningsapper som låser historiske data bak abonnementer, lagrer Workout Cool all treningshistorikk i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur. Plattformen støtter e-post- og passordautentisering sammen med valgfri Google OAuth, og det innebygde treningsbiblioteket kan forhåndsutfylles med eksempeldata ved første lansering.