Installer Workout Cool med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for treningsveiledning for å lage treningsplaner, spore fremgang og administrere et personlig treningsbibliotek.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Workout Cool
Workout Cool er en selvhostet treningsplattform som tilbyr en omfattende treningsdatabase, en strukturert treningsplanbygger og øktsporing — alt kjører på din egen server uten abonnementsavgifter eller tredjeparts datadeling. Brukere kan bla gjennom øvelser med instruksjonsvideodemonstrasjoner, bygge tilpassede treningsprogrammer organisert etter muskelgruppe eller treningsmål, og logge treningsøkter for å spore ytelse over tid.
I motsetning til hostede treningsapper som låser historiske data bak abonnementer, lagrer Workout Cool all treningshistorikk i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur. Plattformen støtter e-post- og passordautentisering sammen med valgfri Google OAuth, og det innebygde treningsbiblioteket kan forhåndsutfylles med eksempeldata ved første lansering.
Viktige funksjoner i Workout Cool
Øvelsesbibliotek
Bla gjennom en omfattende database med øvelser med instruksjonsvideoer, organisert etter muskelgruppe, utstyr og treningstype.
Treningsplanbygger
Opprett strukturerte flerdagers treningsprogrammer med tilpassede øvelsesvalg, sett, repetisjoner og hvileperioder for ethvert treningsmål.
Sesjonslogging
Registrer hver treningsøkt med faktiske ytelsesdata slik at du kan spore vektprogresjon og volum over tid.
Fremdriftssporing
Visualiser styrkeøkninger og treningskonsistens med diagrammer som viser ytelsestrender på tvers av økter og treningsprogrammer.
Muskelgruppefiltrering
Filtrer og oppdag øvelser etter målrettet muskelgruppe for å bygge balanserte programmer som dekker alle deler av kroppen.
Hvorfor kjøre Workout Cool på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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