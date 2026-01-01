LibreDesk er en åpen kildekode-plattform for kundestøtte som samler samtaler fra e-post, live chat og andre kanaler i ett felles arbeidsområde for teamet. Bygget for støtteteam av alle størrelser, dekker den hele støttesyklusen – fra første kontakt til løsning – med verktøy for tildeling, prioritering, SLA-sporing, forhåndsdefinerte svar og kundeundersøkelser.

Selvhosting av LibreDesk gir teamet ditt fullt eierskap over samtalelogg og kundedata, uten gebyrer per agent eller per sak. Du kontrollerer infrastrukturen, integrasjonene og retningslinjene for datalagring, og kobler e-postinnboksene og chat-widgetene dine direkte uten å rute data gjennom en tredjeparts SaaS-plattform.