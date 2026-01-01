Installer LibreDesk med ett klikk.
Flerkanal kundestøtteplattform med åpen kildekode, med sakshåndtering, live chat, e-postinnbokser og SLA-administrasjon.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LibreDesk
LibreDesk er en åpen kildekode-plattform for kundestøtte som samler samtaler fra e-post, live chat og andre kanaler i ett felles arbeidsområde for teamet. Bygget for støtteteam av alle størrelser, dekker den hele støttesyklusen – fra første kontakt til løsning – med verktøy for tildeling, prioritering, SLA-sporing, forhåndsdefinerte svar og kundeundersøkelser.
Selvhosting av LibreDesk gir teamet ditt fullt eierskap over samtalelogg og kundedata, uten gebyrer per agent eller per sak. Du kontrollerer infrastrukturen, integrasjonene og retningslinjene for datalagring, og kobler e-postinnboksene og chat-widgetene dine direkte uten å rute data gjennom en tredjeparts SaaS-plattform.
Viktige funksjoner i LibreDesk
Omnikanal-innbokser
Administrer e-post, direktechat og API-baserte samtaler fra en samlet innboks slik at agenter aldri bytter mellom faner for å svare.
SLA-styring
Definer mål for respons- og løsningstid per innboks og få automatiserte varsler før frister overskrides.
Automatiseringsregler
Utløs automatisk tildeling, merking, prioritetsendringer og svar basert på samtalebetingelser og agenttilgjengelighet.
Ferdige svar
Lagre og søk etter gjenbrukbare svarmaler slik at agenter svarer konsekvent på vanlige spørsmål på sekunder.
CSAT-undersøkelser
Send tilfredshetsundersøkelser etter løsning automatisk og spor resultater per agent, team og innboks over tid.
Hvorfor kjøre LibreDesk på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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