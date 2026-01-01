Installer PairDrop med ett klikk.
Nettleserbasert AirDrop-alternativ for umiddelbar peer-to-peer filoverføring mellom alle enheter på nettverket ditt, ingen appinstallasjon nødvendig.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PairDrop
PairDrop er en moderne, nettbasert fildelingsplattform som bringer AirDrop-lignende overføringer til alle enheter og operativsystemer. Ved å bruke WebRTC-teknologi reiser filer direkte fra avsender til mottaker uten å berøre serveren — VPS-en koordinerer kun tilkoblingen. Åpne nettgrensesnittet på hvilken som helst enhet, se hvem andre som er på nettverket og send filer med et enkelt klikk. Ingen kontoer, ingen apper, ingen størrelsesbegrensninger.
Selvhosting av PairDrop gir hjemmet eller kontoret ditt et permanent, alltid tilgjengelig fildelingsknutepunkt beskyttet av HTTPS via Traefik. Filer passerer aldri gjennom tredjeparts lagring, overføringer kjører med fulle lokale nettverkshastigheter, og den selvhostede tilnærmingen betyr ingen kostnader per fil eller båndbredde, uavhengig av hvor mye teamet ditt deler.
Viktige funksjoner i PairDrop
Peer-to-Peer via WebRTC
Filer overføres direkte mellom enheter med full nettverkshastighet — serveren formidler kun tilkoblingen, slik at dataene dine aldri lagres i mellomlagring.
Ingen installasjon nødvendig
Fungerer i enhver moderne nettleser på Windows, macOS, Linux, iOS og Android — brukere besøker bare URL-en og begynner å dele umiddelbart.
Automatisk enhetsoppdagelse
Enheter på samme nettverk vises automatisk i grensesnittet, noe som gjør det enkelt å velge en mottaker uten å skrive inn adresser eller paringskoder.
Ingen filgrenser
PairDrop pålegger ingen filstørrelsesbegrensninger eller typefiltre, slik at du kan dele alt fra små tekstutdrag til store videofiler uten omveier.
QR-kode sammenkobling
Skann en QR-kode for å koble til mobile enheter umiddelbart, noe som eliminerer behovet for å skrive inn nettverksadresser når du deler mellom telefoner og datamaskiner.
Hvorfor kjøre PairDrop på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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