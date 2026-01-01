PairDrop er en moderne, nettbasert fildelingsplattform som bringer AirDrop-lignende overføringer til alle enheter og operativsystemer. Ved å bruke WebRTC-teknologi reiser filer direkte fra avsender til mottaker uten å berøre serveren — VPS-en koordinerer kun tilkoblingen. Åpne nettgrensesnittet på hvilken som helst enhet, se hvem andre som er på nettverket og send filer med et enkelt klikk. Ingen kontoer, ingen apper, ingen størrelsesbegrensninger.

Selvhosting av PairDrop gir hjemmet eller kontoret ditt et permanent, alltid tilgjengelig fildelingsknutepunkt beskyttet av HTTPS via Traefik. Filer passerer aldri gjennom tredjeparts lagring, overføringer kjører med fulle lokale nettverkshastigheter, og den selvhostede tilnærmingen betyr ingen kostnader per fil eller båndbredde, uavhengig av hvor mye teamet ditt deler.