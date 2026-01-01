Blinko er en selvhostet plattform som forener rask notatfangst, oppgavebehandling og AI-forbedret søk i én enkelt applikasjon. Dets mikroblogg-lignende grensesnitt er optimalisert for å få ned ideer umiddelbart, mens full Markdown-støtte, tagging og valgfri AI-integrasjon med OpenAI eller Ollama holder disse ideene organisert og søkbare over tid.

I motsetning til kommersielle notattjenester, holder selvhosting av Blinko hver tanke, plan og forskningsnotat fullstendig innenfor din infrastruktur — ingen tredjepartsanalyse, ingen lagringsbegrensninger og ingen kostnader per spørring. Notater kan forbli private eller deles offentlig fra samme distribusjon.