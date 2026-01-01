Installer Blinko med ett klikk-installasjon.
AI-drevet notatplattform med åpen kildekode som kombinerer mikroblogging, oppgavebehandling og intelligent søk.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Blinko
Blinko er en selvhostet plattform som forener rask notatfangst, oppgavebehandling og AI-forbedret søk i én enkelt applikasjon. Dets mikroblogg-lignende grensesnitt er optimalisert for å få ned ideer umiddelbart, mens full Markdown-støtte, tagging og valgfri AI-integrasjon med OpenAI eller Ollama holder disse ideene organisert og søkbare over tid.
I motsetning til kommersielle notattjenester, holder selvhosting av Blinko hver tanke, plan og forskningsnotat fullstendig innenfor din infrastruktur — ingen tredjepartsanalyse, ingen lagringsbegrensninger og ingen kostnader per spørring. Notater kan forbli private eller deles offentlig fra samme distribusjon.
Viktige funksjoner i Blinko
Sømløs innhenting
Inndata i mikroblogg-stil lar deg registrere ideer på sekunder uten å navigere i mappestrukturer eller velge maler først.
AI-drevet søk
Koble til OpenAI eller en lokal Ollama-modell for å spørre notatene dine i vanlig språk og hente frem relevante oppføringer selv når du ikke husker nøyaktige nøkkelord.
Markdown og oppgavestøtte
Formater notater med full Markdown og bygg inn oppgavelister slik at det samme verktøyet håndterer både raske notater og strukturert prosjektsporing.
Offentlige eller private notater
Velg synlighet per notat, slik at du kan vedlikeholde en privat kunnskapsbase samtidig som du selektivt publiserer innhold som en mikroblogg uten en separat plattform.
Dataportabilitet
Automatiske sikkerhetskopier og import-/eksportfunksjonalitet sikrer at notatene dine forblir tilgjengelige og kan migreres uavhengig av plattformendringer.
Hvorfor kjøre Blinko på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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