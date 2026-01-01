Audiobookshelf er en omfattende selvhostet medieserver bygget spesifikt for lydbøker, podkaster og e-bøker. Den tilbyr en progressiv nettapp (Progressive Web App) tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser, pluss native iOS- og Android-apper med støtte for lytting uten nett. Plattformen strømmer alle lydformater fortløpende, henter metadata og omslagsbilder automatisk, og holder individuell avspillingsfremdrift synkronisert på tvers av alle enheter for hver bruker.

Selvhosting gir deg full kontroll over mediebiblioteket ditt – ingen abonnementsavgifter, ingen filstørrelsesbegrensninger og ingen leverandørlås. Automatisk nedlasting av podkaster, generering av RSS-feeder, kapittelhåndtering og verktøy for sammenslåing av lydfiler gjør Audiobookshelf til en komplett erstatning for kommersielle lydbokplattformer, samtidig som lyttevanene dine og kjøpt innhold holdes helt privat.