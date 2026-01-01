Opptil 69 % rabatt for Audiobookshelf

Installer Audiobookshelf med ett klikks installasjon.

Selvhostet lydbok- og podkastserver med støtte for flere brukere, frakoblede mobilapper og automatisk henting av metadata.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Audiobookshelf med ett klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for Audiobookshelf

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Audiobookshelf

Audiobookshelf er en omfattende selvhostet medieserver bygget spesifikt for lydbøker, podkaster og e-bøker. Den tilbyr en progressiv nettapp (Progressive Web App) tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser, pluss native iOS- og Android-apper med støtte for lytting uten nett. Plattformen strømmer alle lydformater fortløpende, henter metadata og omslagsbilder automatisk, og holder individuell avspillingsfremdrift synkronisert på tvers av alle enheter for hver bruker.

Selvhosting gir deg full kontroll over mediebiblioteket ditt – ingen abonnementsavgifter, ingen filstørrelsesbegrensninger og ingen leverandørlås. Automatisk nedlasting av podkaster, generering av RSS-feeder, kapittelhåndtering og verktøy for sammenslåing av lydfiler gjør Audiobookshelf til en komplett erstatning for kommersielle lydbokplattformer, samtidig som lyttevanene dine og kjøpt innhold holdes helt privat.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Audiobookshelf

Synkronisering av flerbrukerfremdrift

Hver bruker opprettholder uavhengig avspillingsfremdrift som synkroniseres på tvers av nettlesere og mobile enheter, noe som gjør det ideelt for deling i familie eller husholdning.

Offline mobilapper

Native iOS- og Android-apper lar brukere laste ned innhold for lytting uten internettilkobling, perfekt for pendling og reise.

Automatisk metadatahenting

Omslagsbilder og metadata hentes automatisk fra Audible, Google Bøker, iTunes og andre kilder, slik at biblioteket ditt ser polert ut uten manuell innsats.

Podcastadministrasjon

Abonner på podkaster, last ned nye episoder automatisk og generer private RSS-feeder slik at du kan lytte i hvilken som helst podkastspiller du allerede bruker.

Kapittelverktøy

Rediger og slå opp kapitteldata via Audnexus API-et, og deretter bygge inn oppdatert metadata direkte i lydfiler for nøyaktig kapittelnavigasjon.

Hvorfor kjøre Audiobookshelf på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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