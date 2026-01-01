Installer Audiobookshelf med ett klikks installasjon.
Selvhostet lydbok- og podkastserver med støtte for flere brukere, frakoblede mobilapper og automatisk henting av metadata.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Audiobookshelf
Audiobookshelf er en omfattende selvhostet medieserver bygget spesifikt for lydbøker, podkaster og e-bøker. Den tilbyr en progressiv nettapp (Progressive Web App) tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser, pluss native iOS- og Android-apper med støtte for lytting uten nett. Plattformen strømmer alle lydformater fortløpende, henter metadata og omslagsbilder automatisk, og holder individuell avspillingsfremdrift synkronisert på tvers av alle enheter for hver bruker.
Selvhosting gir deg full kontroll over mediebiblioteket ditt – ingen abonnementsavgifter, ingen filstørrelsesbegrensninger og ingen leverandørlås. Automatisk nedlasting av podkaster, generering av RSS-feeder, kapittelhåndtering og verktøy for sammenslåing av lydfiler gjør Audiobookshelf til en komplett erstatning for kommersielle lydbokplattformer, samtidig som lyttevanene dine og kjøpt innhold holdes helt privat.
Viktige funksjoner i Audiobookshelf
Synkronisering av flerbrukerfremdrift
Hver bruker opprettholder uavhengig avspillingsfremdrift som synkroniseres på tvers av nettlesere og mobile enheter, noe som gjør det ideelt for deling i familie eller husholdning.
Offline mobilapper
Native iOS- og Android-apper lar brukere laste ned innhold for lytting uten internettilkobling, perfekt for pendling og reise.
Automatisk metadatahenting
Omslagsbilder og metadata hentes automatisk fra Audible, Google Bøker, iTunes og andre kilder, slik at biblioteket ditt ser polert ut uten manuell innsats.
Podcastadministrasjon
Abonner på podkaster, last ned nye episoder automatisk og generer private RSS-feeder slik at du kan lytte i hvilken som helst podkastspiller du allerede bruker.
Kapittelverktøy
Rediger og slå opp kapitteldata via Audnexus API-et, og deretter bygge inn oppdatert metadata direkte i lydfiler for nøyaktig kapittelnavigasjon.
Hvorfor kjøre Audiobookshelf på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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