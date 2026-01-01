Installer phpBB med ett klikk.
Klassisk åpen kildekode PHP-oppslagstavle for å bygge strukturerte diskusjonsfora og nettsamfunn.
Velg en VPS-plan for phpBB
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med phpBB
phpBB er den mest brukte åpen kildekode-forumplattformen på nettet, som driver hundretusenvis av fellesskap i over to tiår. Bygget i PHP med fokus på tradisjonelle kategori- og underforumstrukturer, gir det moderatorer detaljert kontroll over tillatelser, brukergrupper og diskusjonsflyt uten å være avhengig av skytjenester eller lisensiering per sete.
Selv-hosting av phpBB på din egen VPS holder hver post, brukerkonto og vedlegg under din kontroll, med full tilgang til databasen, filsystemet og de tusenvis av gratis utvidelser og stiler som vedlikeholdes av phpBB-fellesskapet.
Viktige funksjoner i phpBB
Finkornede tillatelser
Konfigurer lese-, skrive- og modereringsrettigheter per forum, brukergruppe eller individuell konto for detaljert fellesskapskontroll.
Utvidelsesøkosystem
Tusenvis av gratis fellesskapsutvidelser legger til SEO-verktøy, antispam, sosial pålogging og mer uten å røre ved kjernekoden.
Egendefinerte stiler og temaer
Bytt ut standard prosilver-stil med fellesskapstemaer eller bygg et tilpasset utseende ved hjelp av phpBBs twig-baserte malsystem.
Innebygde modereringsverktøy
Advare, utestenge, låse, splitte og slå sammen emner med et dedikert moderator-kontrollpanel og detaljert revisjonslogging.
Flerspråklig støtte
Over 60 offisielle språkpakker lar deg drive forum på ditt morsmål eller være vert for flerspråklige fellesskap.
BBCode og vedlegg
Klassisk BBCode-formatering pluss fil- og bildevedlegg gjør innleggene gjenkjennelige for erfarne forumbrukere.
Hvorfor kjøre phpBB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.