phpBB er den mest brukte åpen kildekode-forumplattformen på nettet, som driver hundretusenvis av fellesskap i over to tiår. Bygget i PHP med fokus på tradisjonelle kategori- og underforumstrukturer, gir det moderatorer detaljert kontroll over tillatelser, brukergrupper og diskusjonsflyt uten å være avhengig av skytjenester eller lisensiering per sete.

Selv-hosting av phpBB på din egen VPS holder hver post, brukerkonto og vedlegg under din kontroll, med full tilgang til databasen, filsystemet og de tusenvis av gratis utvidelser og stiler som vedlikeholdes av phpBB-fellesskapet.