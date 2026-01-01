Installer Invoice Ninja med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for fakturering og betalinger bygget for frilansere og små bedrifter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Invoice Ninja
Invoice Ninja er en funksjonsrik plattform med åpen kildekode for å opprette fakturaer, spore utgifter, administrere klienter og akseptere betalinger. Den brukes av over 100 000 bedrifter verden over, og støtter over 40 betalingsløsninger, automatiserte påminnelser, gjentakende fakturaer og tidssporing — alt i én selvhostet applikasjon.
Å kjøre Invoice Ninja på din egen VPS holder dine finansielle data under din kontroll uten transaksjonsgebyrer, ingen abonnementskostnader og ingen leverandørlåsning. Du får fullt eierskap over klientregistre, betalingshistorikk og finansielle rapporter uten å dele sensitive forretningsdata med tredjeparts SaaS-leverandører.
Viktige funksjoner i Invoice Ninja
Multi-gateway-betalinger
Godta betalinger via Stripe, PayPal, Authorize.net og 40+ andre betalingsløsninger direkte på kundevendte fakturaer uten ekstra abonnementer.
Gjentakende fakturaer
Automatiser fakturering for retainer-kunder med planlagte fakturaer som genereres og sendes i en konfigurert syklus uten manuell inngripen.
Tidssporing
Loggfør fakturerbare timer med den innebygde tidtakeren og konverter sporet tid direkte til fakturalinjer med ett enkelt klikk.
Kundeportal
Gi kunder en merkevaretilpasset selvbetjeningsportal for å se fakturaer, foreta betalinger og laste ned kontoutskrifter uten å kontakte deg direkte.
Utgiftsstyring
Spor forretningsutgifter, legg ved kvitteringer og konverter utgifter til fakturerbare kundekostnader i én sømløs arbeidsflyt.
Hvorfor kjøre Invoice Ninja på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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