Invoice Ninja er en funksjonsrik plattform med åpen kildekode for å opprette fakturaer, spore utgifter, administrere klienter og akseptere betalinger. Den brukes av over 100 000 bedrifter verden over, og støtter over 40 betalingsløsninger, automatiserte påminnelser, gjentakende fakturaer og tidssporing — alt i én selvhostet applikasjon.

Å kjøre Invoice Ninja på din egen VPS holder dine finansielle data under din kontroll uten transaksjonsgebyrer, ingen abonnementskostnader og ingen leverandørlåsning. Du får fullt eierskap over klientregistre, betalingshistorikk og finansielle rapporter uten å dele sensitive forretningsdata med tredjeparts SaaS-leverandører.