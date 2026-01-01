AureusERP er en moderne, åpen kildekode-plattform for virksomhetsressursplanlegging, bygget på Laravel 11 og FilamentPHP 3. Den samler finans, personalressurser, lagerstyring, salg og kunderelasjonsstyring under ett enkelt, sammenhengende grensesnitt — eliminerer behovet for frakoblede regneark og separate verktøy.

Selv-hosting av AureusERP på din egen VPS plasserer forretningsdataene dine fullstendig under din kontroll, uten brukerbaserte avgifter eller leverandørlåsning. Med over 10 000 GitHub-stjerner og aktiv daglig utvikling, tilbyr den et troverdig åpen kildekode-alternativ til betalte ERP-suiter som Odoo eller SAP Business One.