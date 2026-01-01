Installer AureusERP med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode ERP-plattform for SMB-er som dekker økonomi, HR, lager, salg og CRM i ett samlet system.
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Hva du kan bygge med AureusERP
AureusERP er en moderne, åpen kildekode-plattform for virksomhetsressursplanlegging, bygget på Laravel 11 og FilamentPHP 3. Den samler finans, personalressurser, lagerstyring, salg og kunderelasjonsstyring under ett enkelt, sammenhengende grensesnitt — eliminerer behovet for frakoblede regneark og separate verktøy.
Selv-hosting av AureusERP på din egen VPS plasserer forretningsdataene dine fullstendig under din kontroll, uten brukerbaserte avgifter eller leverandørlåsning. Med over 10 000 GitHub-stjerner og aktiv daglig utvikling, tilbyr den et troverdig åpen kildekode-alternativ til betalte ERP-suiter som Odoo eller SAP Business One.
Viktige funksjoner i AureusERP
Integrert finansmodul
Administrer leverandørgjeld og kundefordringer, journaler, fakturaer og finansrapporter fra et enkelt, samlet dashbord.
HR og Lønn
Spor ansatte, kontrakter, oppmøte og permisjonsforespørsler uten å bytte mellom separate HR-verktøy.
Lagerstyring
Overvåk lagernivåer, varehus, innkjøpsordrer og produktbevegelser i sanntid for å forhindre varemangel og overlagring.
CRM og Salgspipeline
Administrer kundeemner, muligheter og kundekontoer gjennom en pipeline-visning som er direkte koblet til fakturering og ordreoppfyllelse.
FilamentPHP Admin UI
Rent, raskt admin-grensesnitt bygget på FilamentPHP 3 gir hver modul et konsistent utseende og følelse uten ekstra konfigurasjon.
Hvorfor kjøre AureusERP på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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