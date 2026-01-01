Opptil 69 % rabatt for AureusERP

Installer AureusERP med ett-klikks installasjon.

Åpen kildekode ERP-plattform for SMB-er som dekker økonomi, HR, lager, salg og CRM i ett samlet system.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 96,99 /mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer AureusERP med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for AureusERP

Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med AureusERP

AureusERP er en moderne, åpen kildekode-plattform for virksomhetsressursplanlegging, bygget på Laravel 11 og FilamentPHP 3. Den samler finans, personalressurser, lagerstyring, salg og kunderelasjonsstyring under ett enkelt, sammenhengende grensesnitt — eliminerer behovet for frakoblede regneark og separate verktøy.

Selv-hosting av AureusERP på din egen VPS plasserer forretningsdataene dine fullstendig under din kontroll, uten brukerbaserte avgifter eller leverandørlåsning. Med over 10 000 GitHub-stjerner og aktiv daglig utvikling, tilbyr den et troverdig åpen kildekode-alternativ til betalte ERP-suiter som Odoo eller SAP Business One.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i AureusERP

Integrert finansmodul

Administrer leverandørgjeld og kundefordringer, journaler, fakturaer og finansrapporter fra et enkelt, samlet dashbord.

HR og Lønn

Spor ansatte, kontrakter, oppmøte og permisjonsforespørsler uten å bytte mellom separate HR-verktøy.

Lagerstyring

Overvåk lagernivåer, varehus, innkjøpsordrer og produktbevegelser i sanntid for å forhindre varemangel og overlagring.

CRM og Salgspipeline

Administrer kundeemner, muligheter og kundekontoer gjennom en pipeline-visning som er direkte koblet til fakturering og ordreoppfyllelse.

FilamentPHP Admin UI

Rent, raskt admin-grensesnitt bygget på FilamentPHP 3 gir hver modul et konsistent utseende og følelse uten ekstra konfigurasjon.

Hvorfor kjøre AureusERP på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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Gad Iradufasha

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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