Bagisto er en e-handelsplattform med åpen kildekode, bygget på Laravel PHP-rammeverket, som gir forhandlere et komplett grunnlag for å drive en nettbutikk uten abonnementsavgifter eller omsetningsdeling. Den leveres med en kundevendt butikkfront, et omfattende administrasjonspanel, produktkatalogadministrasjon, ordrebehandling, lagerstyring og en kasseflyt som håndterer krav til flere valutaer og flere språk som standard.

Å drifte Bagisto selv på din VPS betyr at butikkens transaksjonslogger, kundedata og produktkatalog forblir på infrastruktur du fullt ut kontrollerer – essensielt for bedrifter som opererer under krav til datalagring i landet, eller de som ønsker å unngå transaksjonsgebyrer og plattformrestriksjoner fra SaaS-leverandører.