Installer Bagisto med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode Laravel e-handelsplattform for å bygge nettbutikker med støtte for flere valutaer, flere språk og betalingsgatewayer.
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Hva du kan bygge med Bagisto
Bagisto er en e-handelsplattform med åpen kildekode, bygget på Laravel PHP-rammeverket, som gir forhandlere et komplett grunnlag for å drive en nettbutikk uten abonnementsavgifter eller omsetningsdeling. Den leveres med en kundevendt butikkfront, et omfattende administrasjonspanel, produktkatalogadministrasjon, ordrebehandling, lagerstyring og en kasseflyt som håndterer krav til flere valutaer og flere språk som standard.
Å drifte Bagisto selv på din VPS betyr at butikkens transaksjonslogger, kundedata og produktkatalog forblir på infrastruktur du fullt ut kontrollerer – essensielt for bedrifter som opererer under krav til datalagring i landet, eller de som ønsker å unngå transaksjonsgebyrer og plattformrestriksjoner fra SaaS-leverandører.
Viktige funksjoner i Bagisto
Flervalutastøtte
Godta betalinger i hvilken som helst valuta og vis priser i kundens lokale valuta, med konfigurerbar vekslingskursadministrasjon.
Flerspråklig nettbutikk
Betjen globale kunder på deres foretrukne språk med innebygd lokalisering for produktsider, kasseflyter og transaksjons-e-poster.
Fleksibel produktkatalog
Administrer enkle, konfigurerbare, grupperte og nedlastbare produkter med varianter, egendefinerte attributter og dynamiske prisregler.
Integrasjoner for betalingsgateway
Koble til Stripe, PayPal og andre populære betalingsløsninger som standard, med et plugin-system for å legge til egendefinerte betalingsmetoder.
REST og GraphQL API-er
Full API-dekning lar deg bygge hodeløse nettbutikker, mobilapper, eller integrere ordre- og produktdata med ERP-systemer og leveransetjenester.
Hvorfor kjøre Bagisto på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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