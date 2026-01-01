EverShop er en moderne, åpen kildekode e-handelsplattform bygget på Node.js, React og GraphQL. I motsetning til eldre PHP-baserte handelsplattformer, er EverShop designet rundt en server-side rendret React-butikkfront, et grafdrevet utvidelsessystem og PostgreSQL-persistens — noe som gir utviklere et kjent verktøysett og kunder en rask, app-lignende opplevelse.

Selvhosting av EverShop på din VPS holder selgerdata, kunderegister og ordrehistorikk på infrastruktur du kontrollerer, uten transaksjonsgebyrer eller plattformprovisjoner. Katalogen, temaet, betalingsintegrasjonene og fraktreglene er alle konfigurerbare via administratorgrensesnittet, mens utviklere kan utvide plattformen med førsteklasses TypeScript-moduler.