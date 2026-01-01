Installer EverShop med ett klikk.
Moderne e-handelsplattform med åpen kildekode, bygget med Node.js, React og GraphQL for raske, tilpassbare nettbutikker.
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Hva du kan bygge med EverShop
EverShop er en moderne, åpen kildekode e-handelsplattform bygget på Node.js, React og GraphQL. I motsetning til eldre PHP-baserte handelsplattformer, er EverShop designet rundt en server-side rendret React-butikkfront, et grafdrevet utvidelsessystem og PostgreSQL-persistens — noe som gir utviklere et kjent verktøysett og kunder en rask, app-lignende opplevelse.
Selvhosting av EverShop på din VPS holder selgerdata, kunderegister og ordrehistorikk på infrastruktur du kontrollerer, uten transaksjonsgebyrer eller plattformprovisjoner. Katalogen, temaet, betalingsintegrasjonene og fraktreglene er alle konfigurerbare via administratorgrensesnittet, mens utviklere kan utvide plattformen med førsteklasses TypeScript-moduler.
Viktige funksjoner i EverShop
Moderne JS-stack
Bygget på Node.js, React og GraphQL slik at utviklere kan utvide nettbutikken og administrasjonspanelet med det samme verktøysettet som de allerede bruker daglig.
Serverside-rendring
SSR React nettbutikk leverer rask første-visning og SEO-vennlig HTML som standard, med klient-side hydrering for app-lignende navigasjon.
Katalog og lagerbeholdning
Administrer produkter, varianter, attributter, kategorier og lager fra et enkelt admin-grensesnitt med masseredigering og CSV-import.
Handlekurv og kasse
Tilpassbar enkelsides utsjekking med støtte for gjestebestillinger, kupongkoder, fraktregler og flere avgiftssoner.
Utvidelsessystem
Førsteklasses TypeScript-modul-API og kroksystem gjør det enkelt å legge til tilpassede betalingsleverandører, temaer eller forretningslogikk uten å forke kjernen.
PostgreSQL backend
Alle katalog-, kunde- og ordredata ligger i PostgreSQL — enkelt å sikkerhetskopiere, replikere og spørre direkte for rapporter eller migreringer.
Hvorfor kjøre EverShop på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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