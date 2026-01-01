Installer FOSSBilling med ett-klikks installasjon.
Plattform for fakturering og kundebehandling med åpen kildekode for webhotellleverandører, byråer og frilansere.
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Hva du kan bygge med FOSSBilling
FOSSBilling er et gratis, åpen kildekode fakturerings- og klientadministrasjonssystem designet for webhotellselskaper, byråer og frilansere som trenger et profesjonelt selvhostet alternativ til kostbare abonnementer på faktureringsprogramvare. Det tilbyr en komplett klientportal hvor kunder kan administrere tjenestene sine, sende inn støtteforespørsler, betale fakturaer og se ordrehistorikk — alt fra et enkelt merkevaretilpasset grensesnitt.
Selvhosting av FOSSBilling holder alle klientdata, betalingsoppføringer og faktureringshistorikk under din direkte kontroll uten transaksjonsgebyrer eller leverandørlåsning. Plattformen støtter flere betalingsgatewayer, automatisert gjentakende fakturering og et modulært utvidelsessystem som lar deg skreddersy det nøyaktig til dine forretningsarbeidsflyter.
Viktige funksjoner i FOSSBilling
Automatisert gjentakende fakturering
Sett opp abonnementsprodukter som automatisk fakturerer kunder i henhold til din definerte faktureringssyklus, reduserer manuelt arbeid og sikrer forutsigbar inntektsinnkreving.
Integrerte støttebilletter
Innebygd helpdesk lar klienter åpne og spore støttehenvendelser direkte inne i portalen deres, og holder fakturering og støttekommunikasjon på ett sted.
Flere betalingsløsninger
Koble til PayPal, Stripe og dusinvis av andre betalingsbehandlere slik at kunder kan betale fakturaer på den måten som passer dem best.
Selvbetjeningsportal for kunder
Kunder kan administrere egne tjenester, laste ned fakturaer, oppdatere kontaktinformasjon og overvåke kontostatusen sin uten å kontakte deg.
Ordre- og produkthåndtering
Definer konfigurerbare produkter og prisnivåer, håndter oppgraderinger og nedgraderinger, og automatiser klargjørings-hooks gjennom det utvidbare modulsystemet.
Innebygd cron-automatisering
Det offisielle Docker-imaget kjører FOSSBilling cron automatisk hvert femte minutt, slik at fakturaer genereres og abonnementer fornyes uten manuell planlegging.
Hvorfor kjøre FOSSBilling på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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