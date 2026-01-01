FOSSBilling er et gratis, åpen kildekode fakturerings- og klientadministrasjonssystem designet for webhotellselskaper, byråer og frilansere som trenger et profesjonelt selvhostet alternativ til kostbare abonnementer på faktureringsprogramvare. Det tilbyr en komplett klientportal hvor kunder kan administrere tjenestene sine, sende inn støtteforespørsler, betale fakturaer og se ordrehistorikk — alt fra et enkelt merkevaretilpasset grensesnitt.

Selvhosting av FOSSBilling holder alle klientdata, betalingsoppføringer og faktureringshistorikk under din direkte kontroll uten transaksjonsgebyrer eller leverandørlåsning. Plattformen støtter flere betalingsgatewayer, automatisert gjentakende fakturering og et modulært utvidelsessystem som lar deg skreddersy det nøyaktig til dine forretningsarbeidsflyter.