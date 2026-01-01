Installer Hanko med ett klikk.
Åpen kildekode autentiserings-backend med passnøkkel som førstevalg, passordfri pålogging, MFA, OIDC og sosial pålogging.
Velg en VPS-plan for Hanko
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Hanko
Hanko er en åpen kildekode-autentiseringsbackend bygget rundt passnøkler og WebAuthn-standarden, designet som et selvhostbart alternativ til Auth0, Clerk og andre identitets-SaaS. Den leveres med en komplett brukerflyt — registrering av passnøkler, sosial og bedrifts-SSO, passord som en valgfri reserve, MFA og e-postbasert gjenoppretting — eksponert gjennom et rent REST API og drop-in webkomponenter.
Selvhosting av Hanko på din egen VPS holder brukerlegitimasjon, sesjoner og revisjonslogger innenfor din infrastruktur, uten per-MAU-avgifter og ingen leverandørlåsning. Den medfølgende PostgreSQL-databasen lagrer brukerkontoer og WebAuthn-legitimasjon, mens Hankos JWT-baserte sesjoner kan kobles til enhver frontend- eller backend-stakk.
Viktige funksjoner i Hanko
Passkey-først autentisering
Bygget rundt WebAuthn og passnøkler slik at brukere logger på med Face ID, Touch ID eller maskinvarenøkler i stedet for å skrive inn passord.
Sosial og bedrifts-SSO
Drop-in OAuth-leverandører for Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, pluss SAML for bedriftsidentitetsleverandører.
Flerfaktorautentisering
Støtte for TOTP-autentiseringsapp og retningslinjer for klarerte enheter legger MFA på toppen av enhver påloggingsflyt uten eksterne tjenester.
Webkomponenter SDK
Lever et komplett påloggingsgrensesnitt på minutter ved å bygge inn de offisielle Hanko-webkomponentene i ethvert rammeverk — React, Vue, Svelte eller ren HTML.
JWT-økttokener
Standardkompatible JWT-sesjoner med rotasjon og tilbakekalling gjør integrasjon med eksisterende API-er og mikrotjenester enkel.
Revisjonslogger og webhooks
Innebygd revisjonslogging og webhook-hendelser for hver autentiseringshandling gir deg full oversikt og enkel integrasjon med nedstrømssystemer.
Hvorfor kjøre Hanko på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.