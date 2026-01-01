Hanko er en åpen kildekode-autentiseringsbackend bygget rundt passnøkler og WebAuthn-standarden, designet som et selvhostbart alternativ til Auth0, Clerk og andre identitets-SaaS. Den leveres med en komplett brukerflyt — registrering av passnøkler, sosial og bedrifts-SSO, passord som en valgfri reserve, MFA og e-postbasert gjenoppretting — eksponert gjennom et rent REST API og drop-in webkomponenter.

Selvhosting av Hanko på din egen VPS holder brukerlegitimasjon, sesjoner og revisjonslogger innenfor din infrastruktur, uten per-MAU-avgifter og ingen leverandørlåsning. Den medfølgende PostgreSQL-databasen lagrer brukerkontoer og WebAuthn-legitimasjon, mens Hankos JWT-baserte sesjoner kan kobles til enhver frontend- eller backend-stakk.