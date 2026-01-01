Installer LibreBooking med ett klikk.
Åpen kildekode-basert system for ressursplanlegging og reservasjon av rom, utstyr og delte organisatoriske eiendeler.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LibreBooking
LibreBooking er en fellesskapsdrevet forgrening av Booked Scheduler som gjør enhver nettleser om til en selvbetjent reservasjonstjeneste for rom, kjøretøy, laboratorieutstyr, idrettsanlegg eller andre delte ressurser. Kalenderbaserte tilgjengelighetsvisninger, gjentakende bookinger, godkjenningsarbeidsflyter og kvoter lar organisasjoner erstatte regneark og delte innbokser med et strukturert bookingsystem.
Å drifte LibreBooking selv på din egen VPS holder reservasjonsdata, medlemskontaktinformasjon og brukslogg fullstendig under din kontroll, uten gebyrer per bruker og uten avhengighet av tredjeparts SaaS-kalendere. Den medfølgende MariaDB-databasen lagrer hver reservasjon, gruppe og tilbehørsdefinisjon selv etter omstarter.
Viktige funksjoner i LibreBooking
Ressursreservasjoner
Bestill rom, utstyr og delte ressurser via kalendervisninger med dag-, uke- og månedsoppsett.
Gjentakende bestillinger
Planlegg daglige, ukentlige eller månedlige gjentakende reservasjoner med konfliktdeteksjon og sluttdato-kontroller.
Godkjenningsflyter
Krev at reservasjoner godkjennes av ressursadministratorer før de trer i kraft, med e-postvarsler ved hvert trinn.
Grupper og tillatelser
Tildel brukere til grupper, gi tilgang per ressurs og håndhev bookingkvoter for å holde etterspurte ressurser rettferdig fordelt.
Tilbehør og tillegg
Knytt antallsbegrenset tilbehør som projektorer eller mikrofoner til reservasjoner slik at varelageret holdes synkronisert.
REST API og rapporter
Integrer med eksterne systemer via REST API-et og hent ut bruksrapporter for å informere kapasitetsplanleggingen.
Hvorfor kjøre LibreBooking på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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