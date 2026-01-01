LibreBooking er en fellesskapsdrevet forgrening av Booked Scheduler som gjør enhver nettleser om til en selvbetjent reservasjonstjeneste for rom, kjøretøy, laboratorieutstyr, idrettsanlegg eller andre delte ressurser. Kalenderbaserte tilgjengelighetsvisninger, gjentakende bookinger, godkjenningsarbeidsflyter og kvoter lar organisasjoner erstatte regneark og delte innbokser med et strukturert bookingsystem.

Å drifte LibreBooking selv på din egen VPS holder reservasjonsdata, medlemskontaktinformasjon og brukslogg fullstendig under din kontroll, uten gebyrer per bruker og uten avhengighet av tredjeparts SaaS-kalendere. Den medfølgende MariaDB-databasen lagrer hver reservasjon, gruppe og tilbehørsdefinisjon selv etter omstarter.