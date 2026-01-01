Installer MeshCentral med ett klikk.
Selvhostet fjernovervåkings- og administrasjonsplattform for stasjonære datamaskiner, servere og IoT-enheter over det lokale nettverket eller internett.
Velg en VPS-plan for MeshCentral
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med MeshCentral
MeshCentral er en komplett fjernovervåkings- og administrasjonsplattform med åpen kildekode som lar deg ta over eksterne skrivebord, kjøre skall, overføre filer og inspisere enhetstelemetri på tvers av Windows-, macOS-, Linux- og FreeBSD-maskiner fra en enkelt webkonsoll. Lette agenter kjører på hver administrerte enhet og kobler seg utgående til din MeshCentral-server, slik at du kan nå dem gjennom brannmurer og NAT uten VPN-tunneler.
Selvhosting av MeshCentral på din VPS gir deg en privat TeamViewer- eller AnyDesk-erstatning uten lisenskostnader per bruker, ingen båndbreddebegrensninger og ingen tredjeparts tilgang til dine fjernøkter. Plattformen er kjerneteknologien bak Tactical RMM og distribueres av IT-bedrifter, MSP-er og hjemmelaboratorier for å administrere alt fra en håndfull personlige enheter til tusenvis av kundesluttpunkter.
Viktige funksjoner i MeshCentral
Fjernskrivebord og skall
Ta over Windows-, macOS-, Linux- og FreeBSD-maskiner via et raskt nettbasert fjernskrivebord, skall og filoverføringsgrensesnitt — ingen klientinstallasjon er nødvendig.
Lettvektsagent
Små innebygde agenter kobler seg utgående fra hver enhet, slik at MeshCentral fungerer gjennom brannmurer og NAT uten VPN-tunneler eller åpne innkommende porter på administrerte verter.
Enhetsgrupper og retningslinjer
Organiser endepunkter i mesh-grupper med rollebaserte tillatelser, planlagte oppgaver og massehandlinger, slik at store flåter forblir håndterbare.
To-faktor autentisering
Innebygd TOTP, WebAuthn og e-post 2FA holder administrasjonskonsollen trygg selv når den er eksponert for det offentlige internett.
Sesjonsopptak og revisjon
Valgfritt opptak av fjernskrivebordsøkter pluss en detaljert revisjonslogg lar deg gjennomgå hver handling utført av hver administrator.
REST og WebSocket API-er
Omfattende API-er lar deg skripte enhetsadministrasjon, integrere med billettverktøy eller bygge videre på MeshCentral som grunnlaget for en tilpasset RMM.
Hvorfor kjøre MeshCentral på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.