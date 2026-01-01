MeshCentral er en komplett fjernovervåkings- og administrasjonsplattform med åpen kildekode som lar deg ta over eksterne skrivebord, kjøre skall, overføre filer og inspisere enhetstelemetri på tvers av Windows-, macOS-, Linux- og FreeBSD-maskiner fra en enkelt webkonsoll. Lette agenter kjører på hver administrerte enhet og kobler seg utgående til din MeshCentral-server, slik at du kan nå dem gjennom brannmurer og NAT uten VPN-tunneler.

Selvhosting av MeshCentral på din VPS gir deg en privat TeamViewer- eller AnyDesk-erstatning uten lisenskostnader per bruker, ingen båndbreddebegrensninger og ingen tredjeparts tilgang til dine fjernøkter. Plattformen er kjerneteknologien bak Tactical RMM og distribueres av IT-bedrifter, MSP-er og hjemmelaboratorier for å administrere alt fra en håndfull personlige enheter til tusenvis av kundesluttpunkter.