Opptil 69 % rabatt for Open WebUI

Installer Open WebUI med én-klikks installasjon.

Selvhostet AI-chatgrensesnitt med RAG, støtte for flere modeller og fullt personvern — ingen data forlater serveren din.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Open WebUI med én-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for Open WebUI

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Open WebUI

Open WebUI er et omfattende, selvhostet webgrensesnitt for store språkmodeller som fungerer med Ollama, OpenAI og ethvert OpenAI-kompatibelt API. Med over 140 000 GitHub-stjerner har det blitt det ledende åpen kildekode-alternativet til skybaserte AI-chat-tjenester, som tilbyr en moderne ChatGPT-lignende opplevelse med personvernet og kontrollen som selvhosting gir.

Innebygd Retrieval Augmented Generation lar deg opprette kunnskapsbaser fra dine egne dokumenter slik at AI-en kan svare på spørsmål med kontekst fra dine data. Stemmesamtaler, bildegenerering, web-søkeintegrasjon og Python-funksjonskalling avrunder et funksjonssett som dekker individuelle forskere, utviklingsteam og personvernbevisste bedrifter.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Open WebUI

Støtte for flere LLM-er

Koble til Ollama, OpenAI, eller en hvilken som helst OpenAI-kompatibel API og bytt mellom modeller i samme samtale.

Dokument RAG

Last opp dokumenter for å opprette en kunnskapsbase og la AI-en svare på spørsmål med kontekst hentet direkte fra filene dine.

Nettsøkintegrasjon

Hent sanntidsinformasjon fra over 15 søkeleverandører direkte inn i AI-samtaler uten å forlate grensesnittet.

Stemme & bildegenerering

Innebygd tale-til-tekst, tekst-til-tale og bildegenerering via DALL-E, ComfyUI og AUTOMATIC1111.

Bedriftsautentisering

LDAP, SCIM 2.0 og OAuth-støtte i tillegg til rollebasert tilgangskontroll for team- og organisasjonsutrullinger.

Hvorfor kjøre Open WebUI på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

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