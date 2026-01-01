Installer Open WebUI med én-klikks installasjon.
Selvhostet AI-chatgrensesnitt med RAG, støtte for flere modeller og fullt personvern — ingen data forlater serveren din.
Velg en VPS-plan for Open WebUI
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Open WebUI
Open WebUI er et omfattende, selvhostet webgrensesnitt for store språkmodeller som fungerer med Ollama, OpenAI og ethvert OpenAI-kompatibelt API. Med over 140 000 GitHub-stjerner har det blitt det ledende åpen kildekode-alternativet til skybaserte AI-chat-tjenester, som tilbyr en moderne ChatGPT-lignende opplevelse med personvernet og kontrollen som selvhosting gir.
Innebygd Retrieval Augmented Generation lar deg opprette kunnskapsbaser fra dine egne dokumenter slik at AI-en kan svare på spørsmål med kontekst fra dine data. Stemmesamtaler, bildegenerering, web-søkeintegrasjon og Python-funksjonskalling avrunder et funksjonssett som dekker individuelle forskere, utviklingsteam og personvernbevisste bedrifter.
Viktige funksjoner i Open WebUI
Støtte for flere LLM-er
Koble til Ollama, OpenAI, eller en hvilken som helst OpenAI-kompatibel API og bytt mellom modeller i samme samtale.
Dokument RAG
Last opp dokumenter for å opprette en kunnskapsbase og la AI-en svare på spørsmål med kontekst hentet direkte fra filene dine.
Nettsøkintegrasjon
Hent sanntidsinformasjon fra over 15 søkeleverandører direkte inn i AI-samtaler uten å forlate grensesnittet.
Stemme & bildegenerering
Innebygd tale-til-tekst, tekst-til-tale og bildegenerering via DALL-E, ComfyUI og AUTOMATIC1111.
Bedriftsautentisering
LDAP, SCIM 2.0 og OAuth-støtte i tillegg til rollebasert tilgangskontroll for team- og organisasjonsutrullinger.
Hvorfor kjøre Open WebUI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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