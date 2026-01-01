Open WebUI er et omfattende, selvhostet webgrensesnitt for store språkmodeller som fungerer med Ollama, OpenAI og ethvert OpenAI-kompatibelt API. Med over 140 000 GitHub-stjerner har det blitt det ledende åpen kildekode-alternativet til skybaserte AI-chat-tjenester, som tilbyr en moderne ChatGPT-lignende opplevelse med personvernet og kontrollen som selvhosting gir.

Innebygd Retrieval Augmented Generation lar deg opprette kunnskapsbaser fra dine egne dokumenter slik at AI-en kan svare på spørsmål med kontekst fra dine data. Stemmesamtaler, bildegenerering, web-søkeintegrasjon og Python-funksjonskalling avrunder et funksjonssett som dekker individuelle forskere, utviklingsteam og personvernbevisste bedrifter.