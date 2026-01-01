Installer Xibo CMS med ett klikk installasjon.
Åpen kildekode CMS for digital skilting for planlegging av oppsett og medier på tvers av skjermnettverk fra én sentral server.
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Hva du kan bygge med Xibo CMS
Xibo CMS er en moden, fullt åpen kildekode-plattform for digital skilting som brukes til å designe layouter, organisere mediebiblioteker og planlegge innhold på tvers av flåter av skjermer – fra en enkelt lobby-skjerm til tusenvis av nasjonale endepunkter. CMS-et håndterer brukere, tillatelser, kampanjer, dagdeling og rapportering av avspillingsbevis, mens lette Xibo-spillere som kjører på Android, webOS, Tizen, Linux eller Windows gjengir innholdet på skjermen.
Selv-hosting av Xibo CMS på din VPS holder tidsplaner, publikumsanalyse og medieaktiva under din kontroll uten SaaS-avgifter per skjerm. Denne malen leverer CMS-et med MySQL, XMR-meldingsreléet for sanntids spillerkontroll, Memcached for hurtigbufring og QuickChart for innebygde diagrammer – alt koblet sammen og eksponert gjennom den forhåndsinstallerte Traefik reverse proxy med automatisk HTTPS.
Viktige funksjoner i Xibo CMS
Layoutdesigner
Bygg oppsett med flere soner som blander bilder, video, nettsider, RSS, rullende tekst og widgeter ved hjelp av en visuell dra-og-slipp-redigerer i nettleseren.
Planlegging og dagdeling
Planlegg kampanjer etter datoperiode, tid på dagen, ukedag, gjentakelse eller prioritet — inkludert geobasert og hendelsesutløst avspilling.
Gruppeadministrasjon
Organiser hundrevis eller tusenvis av skjermer i grupper og tagger, og distribuer deretter forskjellige tidsplaner til hvert segment fra én sentral konsoll.
Sanntidsstyring av spiller
Det inkluderte XMR-meldingsreléet sender layoutendringer, skjermbildeforespørsler og kommandoer til tilkoblede spillere i det øyeblikket du publiserer.
Rapportering av avspillingsbevis
Registrer avspillingsstatistikk per skjerm for overholdelse og annonseavstemming, med rapporter som kan eksporteres som CSV eller vises som diagrammer.
Kryssplattform-spillere
Koble CMS-en med gratis eller lisensierte Xibo-spillere på Android, webOS, Tizen, Linux og Windows for å drive praktisk talt all skilthardware.
Hvorfor kjøre Xibo CMS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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