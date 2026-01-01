Opptil 69 % rabatt for Xibo CMS

Installer Xibo CMS med ett klikk installasjon.

Åpen kildekode CMS for digital skilting for planlegging av oppsett og medier på tvers av skjermnettverk fra én sentral server.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Xibo CMS med ett klikk installasjon.

Velg en VPS-plan for Xibo CMS

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Xibo CMS

Xibo CMS er en moden, fullt åpen kildekode-plattform for digital skilting som brukes til å designe layouter, organisere mediebiblioteker og planlegge innhold på tvers av flåter av skjermer – fra en enkelt lobby-skjerm til tusenvis av nasjonale endepunkter. CMS-et håndterer brukere, tillatelser, kampanjer, dagdeling og rapportering av avspillingsbevis, mens lette Xibo-spillere som kjører på Android, webOS, Tizen, Linux eller Windows gjengir innholdet på skjermen.

Selv-hosting av Xibo CMS på din VPS holder tidsplaner, publikumsanalyse og medieaktiva under din kontroll uten SaaS-avgifter per skjerm. Denne malen leverer CMS-et med MySQL, XMR-meldingsreléet for sanntids spillerkontroll, Memcached for hurtigbufring og QuickChart for innebygde diagrammer – alt koblet sammen og eksponert gjennom den forhåndsinstallerte Traefik reverse proxy med automatisk HTTPS.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Xibo CMS

Layoutdesigner

Bygg oppsett med flere soner som blander bilder, video, nettsider, RSS, rullende tekst og widgeter ved hjelp av en visuell dra-og-slipp-redigerer i nettleseren.

Planlegging og dagdeling

Planlegg kampanjer etter datoperiode, tid på dagen, ukedag, gjentakelse eller prioritet — inkludert geobasert og hendelsesutløst avspilling.

Gruppeadministrasjon

Organiser hundrevis eller tusenvis av skjermer i grupper og tagger, og distribuer deretter forskjellige tidsplaner til hvert segment fra én sentral konsoll.

Sanntidsstyring av spiller

Det inkluderte XMR-meldingsreléet sender layoutendringer, skjermbildeforespørsler og kommandoer til tilkoblede spillere i det øyeblikket du publiserer.

Rapportering av avspillingsbevis

Registrer avspillingsstatistikk per skjerm for overholdelse og annonseavstemming, med rapporter som kan eksporteres som CSV eller vises som diagrammer.

Kryssplattform-spillere

Koble CMS-en med gratis eller lisensierte Xibo-spillere på Android, webOS, Tizen, Linux og Windows for å drive praktisk talt all skilthardware.

Hvorfor kjøre Xibo CMS på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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