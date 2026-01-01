Xibo CMS er en moden, fullt åpen kildekode-plattform for digital skilting som brukes til å designe layouter, organisere mediebiblioteker og planlegge innhold på tvers av flåter av skjermer – fra en enkelt lobby-skjerm til tusenvis av nasjonale endepunkter. CMS-et håndterer brukere, tillatelser, kampanjer, dagdeling og rapportering av avspillingsbevis, mens lette Xibo-spillere som kjører på Android, webOS, Tizen, Linux eller Windows gjengir innholdet på skjermen.

Selv-hosting av Xibo CMS på din VPS holder tidsplaner, publikumsanalyse og medieaktiva under din kontroll uten SaaS-avgifter per skjerm. Denne malen leverer CMS-et med MySQL, XMR-meldingsreléet for sanntids spillerkontroll, Memcached for hurtigbufring og QuickChart for innebygde diagrammer – alt koblet sammen og eksponert gjennom den forhåndsinstallerte Traefik reverse proxy med automatisk HTTPS.