HuggingChat (Chat UI) er kodebasen med åpen kildekode bak huggingface.co/chat, bygget av Hugging Face som et polert, merkevaretilpasset grensesnitt for store språkmodeller. I motsetning til leverandørlåste chat-apper, snakker den OpenAI API-protokollen, slik at den samme distribusjonen kan kommunisere med Hugging Face Inference Providers-ruteren, OpenRouter, en lokal llama.cpp-server, Ollama, eller et hvilket som helst annet kompatibelt endepunkt bare ved å bytte ut en URL og nøkkel.

Å drifte den selv på din egen VPS holder hver samtale, MCP-verktøyanrop og opplastet fil på infrastruktur du kontrollerer, samtidig som det fortsatt gir deg tilgang til tusenvis av åpne og proprietære modeller gjennom den inferens-backend du foretrekker.