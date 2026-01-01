Installer HuggingChat (Chat UI) med ett klikk.
SvelteKit chat-grensesnitt med åpen kildekode som driver HuggingChat og kobles til ethvert OpenAI-kompatibelt modellendepunkt.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Chat UI) er kodebasen med åpen kildekode bak huggingface.co/chat, bygget av Hugging Face som et polert, merkevaretilpasset grensesnitt for store språkmodeller. I motsetning til leverandørlåste chat-apper, snakker den OpenAI API-protokollen, slik at den samme distribusjonen kan kommunisere med Hugging Face Inference Providers-ruteren, OpenRouter, en lokal llama.cpp-server, Ollama, eller et hvilket som helst annet kompatibelt endepunkt bare ved å bytte ut en URL og nøkkel.
Å drifte den selv på din egen VPS holder hver samtale, MCP-verktøyanrop og opplastet fil på infrastruktur du kontrollerer, samtidig som det fortsatt gir deg tilgang til tusenvis av åpne og proprietære modeller gjennom den inferens-backend du foretrekker.
Viktige funksjoner i HuggingChat (Chat UI)
OpenAI-kompatibel ruter
Pek mot Hugging Face-ruteren, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, eller en hvilken som helst OpenAI-kompatibel URL og få umiddelbar tilgang til hele modellkatalogen deres.
Smart Omni-ruting
Innebygd LLM-ruter velger automatisk den beste modellen per forespørsel — multimodal, verktøy-kallende eller standard — uten å eksponere kompleksiteten for sluttbrukere.
MCP verktøykalling
Koble til Model Context Protocol-servere slik at chatter kan kjøre websøk, kode og tilpassede verktøy med resultater strømmet tilbake i samtalen.
Multimodale samtaler
Send bilder, vedlegg og stemmeinput til visjons- og Whisper-lignende modeller som støtter multimodale inndata via din valgte leverandør.
Vedvarende chattehistorikk
Inkludert MongoDB lagrer samtaler, innstillinger og assistenter per bruker, slik at historikken overlever omstarter og følger brukere på tvers av enheter.
Tilpasset merkevare
Overstyr appnavnet, beskrivelsen og ressursene for å levere et fullt merkevaretilpasset internt chatprodukt for teamet eller kundene dine.
Hvorfor kjøre HuggingChat (Chat UI) på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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