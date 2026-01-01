OpenLIT er en åpen kildekode AI-ingeniørplattform som gir LLM- og generativ AI-applikasjoner full-stack observerbarhet med en enkelt linje med instrumentering. Den fanger opp spor, token-bruk, latens, feil og kostnad på tvers av 50+ LLM-leverandører, vektordatabaser, GPU-er og agentrammeverk — alt ved å bruke native OpenTelemetry semantiske konvensjoner, slik at eksisterende OTel-pipelines fungerer uten tilpassede SDK-er.

Selv-hosting av OpenLIT på din egen VPS holder prompt-innhold, modellbruk og API-nøkkelaktivitet på infrastruktur du kontrollerer, uten per-token-priser eller setebegrensninger pålagt av en SaaS-leverandør. ClickHouse-lagring håndterer telemetri med høyt volum, og den medfølgende OTel-samleren eksponerer OTLP gRPC- og HTTP-endepunkter klare for OpenLIT SDK eller enhver annen OTel-instrumentert tjeneste.