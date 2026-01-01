Installer OpenLIT med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for observerbarhet og kostnadsovervåking, OpenTelemetry-basert, for LLM- og generativ AI-applikasjoner.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpenLIT
OpenLIT er en åpen kildekode AI-ingeniørplattform som gir LLM- og generativ AI-applikasjoner full-stack observerbarhet med en enkelt linje med instrumentering. Den fanger opp spor, token-bruk, latens, feil og kostnad på tvers av 50+ LLM-leverandører, vektordatabaser, GPU-er og agentrammeverk — alt ved å bruke native OpenTelemetry semantiske konvensjoner, slik at eksisterende OTel-pipelines fungerer uten tilpassede SDK-er.
Selv-hosting av OpenLIT på din egen VPS holder prompt-innhold, modellbruk og API-nøkkelaktivitet på infrastruktur du kontrollerer, uten per-token-priser eller setebegrensninger pålagt av en SaaS-leverandør. ClickHouse-lagring håndterer telemetri med høyt volum, og den medfølgende OTel-samleren eksponerer OTLP gRPC- og HTTP-endepunkter klare for OpenLIT SDK eller enhver annen OTel-instrumentert tjeneste.
Viktige funksjoner i OpenLIT
LLM-observabilitet
Fang opp prompter, fullføringer, tokens, ventetid og feil på tvers av 50+ LLM-leverandører med to linjer med SDK-oppsett.
Kostnadsovervåking
Spor kostnad per forespørsel, per modell og per applikasjon i sanntid ved å bruke innebygd prising for store LLM-leverandører.
OpenTelemetry-nativ
Bruker standard OTel semantiske konvensjoner for generativ AI, slik at enhver OTel-instrumentert tjeneste sender data uten leverandør-SDK-er.
GPU-overvåking
Samle inn NVIDIA- og AMD GPU-målinger — utnyttelse, minne, temperatur og strømforbruk — sammen med modelltelemetri.
Prompt- og Vault-administrasjon
Versjoner prompter, kjør eksperimenter og lagre API-nøkler fra leverandører i et innebygd hemmelighetslager med rollebasert tilgang.
Sandkasse og evalueringer
Sammenlign modellresponser side om side og kjør automatiserte evalueringer for å vurdere kvalitet, skjevhet og hallusinasjon.
Hvorfor kjøre OpenLIT på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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