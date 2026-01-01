Installer Karakeep med ett-klikks installasjon.
Selvhostet bokmerkebehandler med AI-drevet tagging, fulltekstsøk og sidearkivering for lenker, notater og PDF-er.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Karakeep
Karakeep er en moderne, selvhostet bokmerkebehandler bygget for omfattende informasjonsarkivering. I tillegg til å lagre URL-er, fanger den opp notater, bilder, PDF-er og fullt sideinnhold med automatisk metadatauttrekk. AI-drevet tagging og oppsummering — via OpenAI eller lokale Ollama-modeller — organiserer samlingen din automatisk, mens Meilisearch-drevet fulltekstsøk gjør gjenfinning øyeblikkelig selv med tusenvis av lagrede elementer.
Selvhosting av Karakeep på din egen VPS holder nettleserhistorikken og det lagrede innholdet ditt helt privat. Det er ingen gebyrer per bokmerke, ingen lagringskvoter og ingen tredjeparts tilgang til dataene dine. Nettleserutvidelser for Chrome og Firefox og mobilapper for iOS og Android holder alt synkronisert på tvers av alle enhetene dine.
Viktige funksjoner i Karakeep
AI-drevet tagging
Automatisk tagge og oppsummere lagrede elementer ved hjelp av OpenAI eller en lokalt kjørende Ollama-modell — ingen manuell organisering er nødvendig.
Fulltekstsøk
Meilisearch indekserer alt lagret innhold, inkludert arkiverte sider og PDF-er, slik at du kan finne hva som helst i samlingen din på millisekunder.
Sidearkivering og OCR
Bevar komplett sideinnhold selv om originale kilder forsvinner, og trekk ut søkbar tekst fra bilder ved hjelp av innebygd OCR.
Nettleser- og mobilsynkronisering
Lagre bokmerker med ett klikk fra Chrome- eller Firefox-utvidelser, og få tilgang til hele samlingen din fra iOS- og Android-apper med automatisk synkronisering.
RSS-feed-import
Importer innhold automatisk fra RSS-feeder inn i organiserte samlinger, og hold kunnskapsbasen din oppdatert uten manuell lagring.
Hvorfor kjøre Karakeep på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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