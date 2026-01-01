Karakeep er en moderne, selvhostet bokmerkebehandler bygget for omfattende informasjonsarkivering. I tillegg til å lagre URL-er, fanger den opp notater, bilder, PDF-er og fullt sideinnhold med automatisk metadatauttrekk. AI-drevet tagging og oppsummering — via OpenAI eller lokale Ollama-modeller — organiserer samlingen din automatisk, mens Meilisearch-drevet fulltekstsøk gjør gjenfinning øyeblikkelig selv med tusenvis av lagrede elementer.

Selvhosting av Karakeep på din egen VPS holder nettleserhistorikken og det lagrede innholdet ditt helt privat. Det er ingen gebyrer per bokmerke, ingen lagringskvoter og ingen tredjeparts tilgang til dataene dine. Nettleserutvidelser for Chrome og Firefox og mobilapper for iOS og Android holder alt synkronisert på tvers av alle enhetene dine.