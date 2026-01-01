PigeonPod er en selvhostet generator for podkastfeeder som gjør YouTube-kanaler, spillelister, videoer og Bilibili-innhold om til standard RSS-podkastfeeder. Abonner på hvilken som helst YouTube-kanal i PigeonPod, og den laster automatisk ned nye episoder som lyd eller video, og genererer en passordbeskyttet RSS-feed som enhver podkastklient – Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts – kan abonnere direkte på.

I motsetning til nettleserutvidelser eller manuelle løsninger, håndterer PigeonPod hele prosessen på din egen server: abonnering, nedlasting via yt-dlp, transkoding via ffmpeg, generering av feeder og levering av RSS. Alle nødvendige verktøy er samlet i Docker-imaget – ingenting annet å installere eller konfigurere.