Installer PigeonPod med ett-klikks installasjon.
Selvhostet podcast-feedgenerator som konverterer YouTube- og Bilibili-kanaler til abonnerbare RSS-feeder for enhver podcast-app.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PigeonPod
PigeonPod er en selvhostet generator for podkastfeeder som gjør YouTube-kanaler, spillelister, videoer og Bilibili-innhold om til standard RSS-podkastfeeder. Abonner på hvilken som helst YouTube-kanal i PigeonPod, og den laster automatisk ned nye episoder som lyd eller video, og genererer en passordbeskyttet RSS-feed som enhver podkastklient – Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts – kan abonnere direkte på.
I motsetning til nettleserutvidelser eller manuelle løsninger, håndterer PigeonPod hele prosessen på din egen server: abonnering, nedlasting via yt-dlp, transkoding via ffmpeg, generering av feeder og levering av RSS. Alle nødvendige verktøy er samlet i Docker-imaget – ingenting annet å installere eller konfigurere.
Viktige funksjoner i PigeonPod
YouTube- og Bilibili-import
Abonner på YouTube-kanaler, spillelister og individuelle videoer, eller Bilibili-kanaler og spillelister — PigeonPod sporer nye opplastinger og synkroniserer dem automatisk.
Standard RSS-feed-utdata
Genererer passordbeskyttede RSS-feeder som enhver podkastapp kan abonnere på, og bringer YouTube-abonnementene dine inn i din vanlige arbeidsflyt for podkastlytting.
Lyd- og videokvalitetskontroll
Konfigurer utdataformat, bitrate og kvalitet per feed slik at du får kompakte lydfiler for lytting eller full video for visning — uten å laste ned på nytt.
Episodefiltre og grenser
Angi nøkkelordsfiltre, varighetsgrenser og grenser for antall episoder per feed for å holde abonnementene fokusert på innhold du faktisk ønsker.
S3 og lokal lagring
Lagre nedlastede episoder på VPS-volumet eller rute dem til en hvilken som helst S3-kompatibel tjeneste — MinIO, Cloudflare R2 eller AWS S3 — for større biblioteker.
Hvorfor kjøre PigeonPod på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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