Installer Spice AI med ett klikk.
Bærbar Rust-basert SQL-spørring, søk og LLM-inferansemotor for databaserte AI-agenter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Spice AI
Spice er en åpen kildekode-runtime for data- og AI-infrastruktur som kombinerer føderert SQL-spørring, vektorsøk og LLM-inferens i én enkelt Rust-prosess. Bygget på Apache DataFusion, Arrow og DuckDB, kobler den seg til dusinvis av kilder — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka og mer — og materialiserer varm data lokalt for sub-sekunds analyse ved siden av applikasjonen din.
Selv-hosting av Spice på din egen VPS gir AI-agenter og RAG-pipelines et enkelt SQL- og HTTP-endepunkt over føderert data uten skykostnader per spørring eller å sende sensitive poster til en administrert tjeneste. Datasett, akselerasjoner, embeddings og modeller er alle deklarert i et enkelt spicepod.yaml-manifest.
Viktige funksjoner i Spice AI
Føderert SQL-motor
Spørre Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks og dusinvis flere kilder sammen gjennom et enkelt Apache DataFusion-drevet SQL-endepunkt.
Lokal dataakselerasjon
Materialiser varme datasett i Arrow, DuckDB eller SQLite ved siden av applikasjonen din for å betjene analytiske spørringer med millisekunds forsinkelse.
Innebygd LLM-inferens
Kjør åpenvektede chat- og innebyggingsmodeller via et OpenAI-kompatibelt HTTP API direkte i kjøretiden, ingen separat modellserver er nødvendig.
AI-søk og RAG
Kombiner vektorsimilaritetssøk med SQL-filtre i én spørring for å drive gjenfinningsforsterket generering basert på dine levende driftsdata.
Arrow Flight gRPC
Strøm store resultatsett til analysekunder med nullkopiering Apache Arrow over Flight for høykapasitets datatilgang sammen med REST API-et.
Deklarative spicepods
Definer datasett, akselerasjoner, modeller og oppdateringsplaner i et enkelt YAML-manifest som er versjonskontrollerbart og reproduserbart på tvers av miljøer.
Hvorfor kjøre Spice AI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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