Spice er en åpen kildekode-runtime for data- og AI-infrastruktur som kombinerer føderert SQL-spørring, vektorsøk og LLM-inferens i én enkelt Rust-prosess. Bygget på Apache DataFusion, Arrow og DuckDB, kobler den seg til dusinvis av kilder — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka og mer — og materialiserer varm data lokalt for sub-sekunds analyse ved siden av applikasjonen din.

Selv-hosting av Spice på din egen VPS gir AI-agenter og RAG-pipelines et enkelt SQL- og HTTP-endepunkt over føderert data uten skykostnader per spørring eller å sende sensitive poster til en administrert tjeneste. Datasett, akselerasjoner, embeddings og modeller er alle deklarert i et enkelt spicepod.yaml-manifest.