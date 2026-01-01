Installer Dify med ett klikk.
Åpen kildekode LLM-applikasjonsplattform for å bygge AI-arbeidsflyter, RAG-pipelines og chatboter visuelt.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Dify
Dify er verdens mest populære åpen kildekode LLM-applikasjonsutviklingsplattform, som tilbyr et visuelt grensesnitt for å bygge AI-arbeidsflyter, RAG-pipelines, AI-agenter og chatbot-applikasjoner. Med støtte for over 100 LLM-leverandører, inkludert OpenAI, Anthropic, Google Gemini, og lokale modeller via Ollama, lar Dify team prototype og distribuere produksjonsklare AI-applikasjoner uten å skrive kompleks orkestreringskode.
Selv-hosting av Dify på din egen VPS sikrer at alle dokumenter, embeddings, samtaler og API-nøkler forblir under din fulle kontroll. Denne distribusjonen inkluderer en innebygd Weaviate vektordatabase for semantisk søk, sandboxed kodeutførelse og SSRF-beskyttelse for sikker utvikling av AI-applikasjoner.
Viktige funksjoner i Dify
Visuell arbeidsflyteditor
Bygg komplekse AI-flyter ved å kjede sammen LLM-kall, API-integrasjoner og betinget logikk med dra-og-slipp.
RAG-pipeline
Motta dokumenter, generere innebygginger og hente relevant kunnskap med innebygd Weaviate vektordatabase.
AI-agent-rammeverk
Opprett autonome agenter med muligheter for verktøykalling for nettsøk, kodekjøring og eksterne API-er.
100+ LLM-leverandører
Koble til OpenAI, Anthropic, Google, Mistral og lokale modeller via Ollama med modellastbalansering og tilbakefall.
Sandboxed kodekjøring
Kjør Python og JavaScript trygt i et isolert miljø med innebygd SSRF-beskyttelse.
Prompt-utviklingsstudio
Design, versjonere og A/B-teste ledetekster med et observasjonsdashbord for logging og sporing.
Hvorfor kjøre Dify på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
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