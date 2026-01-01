Dify er verdens mest populære åpen kildekode LLM-applikasjonsutviklingsplattform, som tilbyr et visuelt grensesnitt for å bygge AI-arbeidsflyter, RAG-pipelines, AI-agenter og chatbot-applikasjoner. Med støtte for over 100 LLM-leverandører, inkludert OpenAI, Anthropic, Google Gemini, og lokale modeller via Ollama, lar Dify team prototype og distribuere produksjonsklare AI-applikasjoner uten å skrive kompleks orkestreringskode.

Selv-hosting av Dify på din egen VPS sikrer at alle dokumenter, embeddings, samtaler og API-nøkler forblir under din fulle kontroll. Denne distribusjonen inkluderer en innebygd Weaviate vektordatabase for semantisk søk, sandboxed kodeutførelse og SSRF-beskyttelse for sikker utvikling av AI-applikasjoner.