Opptil 69 % rabatt for Damselfly

Installer Damselfly med ett klikk.

Serverbasert bildeadministrasjon med ansiktsgjenkjenning på enheten, objektgjenkjenning og fulltekstsøk i metadata.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 96,99 /mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Damselfly med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Damselfly

Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Damselfly

Damselfly er en serverbasert applikasjon for fotobehandling, bygget for svært store biblioteker. Den indekserer en toppnivå-mappe for bilder, bygger miniatyrbilder i bakgrunnen, og lar deg søke på tvers av IPTC-nøkkelordtagger, mappenavn, EXIF-metadata, ansikter og oppdagede objekter gjennom et raskt Blazor WebAssembly-brukergrensesnitt. Ansiktsgjenkjenning og objektdeteksjon kjører lokalt og offline, uten SaaS-avhengighet.

Selv-hosting av Damselfly på din egen VPS holder fotometadata, ansiktsvektorer og bibliotekstruktur innenfor infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en offentlig fototjeneste. Plattformen håndterer 500 000+ bildekataloger med søk på under ett sekund, støtter flerbrukerkontoer med rollebaserte rettigheter, og kan kobles sammen med Damselfly Desktop-klienten for redigeringsarbeidsflyter med synkronisering til bærbar PC.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Damselfly

Lokal ansiktsgjenkjenning

Utfører ansiktsdeteksjon og -gjenkjenning fullstendig på serveren uten avhengighet av tredjeparts API, og grupperer bilder etter gjenkjente personer for arbeidsflyter for persongalleri.

Objektdeteksjon

Identifiserer objekter, scener og bildefarger i biblioteket ditt slik at et søk etter "hund" eller "strand" returnerer matchende bilder selv uten manuell tagging.

IPTC merking av nøkkelord

Raske, ikke-destruktive EXIF/IPTC-nøkkelordoppdateringer via ExifTool — JPEG-bilder blir ikke rekodet når tagger endres, noe som bevarer original kvalitet.

Fulltekst metadatasøk

Søk på under ett sekund på tvers av hundretusenvis av bilder etter tagg, mappe, filnavn, kamera, objektiv, datoperiode, orientering og mer.

Valgkurv

Lagre bilder fra søkeresultater i en vedvarende kurv, last dem deretter ned, eksporter med vannmerker, eller synkroniser dem til en datamaskin med Damselfly-klienten.

Hvorfor kjøre Damselfly på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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