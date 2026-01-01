Damselfly er en serverbasert applikasjon for fotobehandling, bygget for svært store biblioteker. Den indekserer en toppnivå-mappe for bilder, bygger miniatyrbilder i bakgrunnen, og lar deg søke på tvers av IPTC-nøkkelordtagger, mappenavn, EXIF-metadata, ansikter og oppdagede objekter gjennom et raskt Blazor WebAssembly-brukergrensesnitt. Ansiktsgjenkjenning og objektdeteksjon kjører lokalt og offline, uten SaaS-avhengighet.

Selv-hosting av Damselfly på din egen VPS holder fotometadata, ansiktsvektorer og bibliotekstruktur innenfor infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en offentlig fototjeneste. Plattformen håndterer 500 000+ bildekataloger med søk på under ett sekund, støtter flerbrukerkontoer med rollebaserte rettigheter, og kan kobles sammen med Damselfly Desktop-klienten for redigeringsarbeidsflyter med synkronisering til bærbar PC.