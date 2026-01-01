Installer Damselfly med ett klikk.
Serverbasert bildeadministrasjon med ansiktsgjenkjenning på enheten, objektgjenkjenning og fulltekstsøk i metadata.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Damselfly
Damselfly er en serverbasert applikasjon for fotobehandling, bygget for svært store biblioteker. Den indekserer en toppnivå-mappe for bilder, bygger miniatyrbilder i bakgrunnen, og lar deg søke på tvers av IPTC-nøkkelordtagger, mappenavn, EXIF-metadata, ansikter og oppdagede objekter gjennom et raskt Blazor WebAssembly-brukergrensesnitt. Ansiktsgjenkjenning og objektdeteksjon kjører lokalt og offline, uten SaaS-avhengighet.
Selv-hosting av Damselfly på din egen VPS holder fotometadata, ansiktsvektorer og bibliotekstruktur innenfor infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en offentlig fototjeneste. Plattformen håndterer 500 000+ bildekataloger med søk på under ett sekund, støtter flerbrukerkontoer med rollebaserte rettigheter, og kan kobles sammen med Damselfly Desktop-klienten for redigeringsarbeidsflyter med synkronisering til bærbar PC.
Viktige funksjoner i Damselfly
Lokal ansiktsgjenkjenning
Utfører ansiktsdeteksjon og -gjenkjenning fullstendig på serveren uten avhengighet av tredjeparts API, og grupperer bilder etter gjenkjente personer for arbeidsflyter for persongalleri.
Objektdeteksjon
Identifiserer objekter, scener og bildefarger i biblioteket ditt slik at et søk etter "hund" eller "strand" returnerer matchende bilder selv uten manuell tagging.
IPTC merking av nøkkelord
Raske, ikke-destruktive EXIF/IPTC-nøkkelordoppdateringer via ExifTool — JPEG-bilder blir ikke rekodet når tagger endres, noe som bevarer original kvalitet.
Fulltekst metadatasøk
Søk på under ett sekund på tvers av hundretusenvis av bilder etter tagg, mappe, filnavn, kamera, objektiv, datoperiode, orientering og mer.
Valgkurv
Lagre bilder fra søkeresultater i en vedvarende kurv, last dem deretter ned, eksporter med vannmerker, eller synkroniser dem til en datamaskin med Damselfly-klienten.
Hvorfor kjøre Damselfly på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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